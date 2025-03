Mantra per la primavera: le migliori frasi da ripetere per la fioritura personale

La primavera è una stagione di rinnovamento, ma non sempre siamo al massimo della forza e dell’energia oppure del buonumore. Il cambiamento di orario ci fa sentire più stanche, così come l’innalzamento delle temperature, per non parlare di come si sta male se si soffre di allergia ai pollini. Se per l’allergia e la stanchezza cronica è bene rivolgersi agli specialisti della medicina, per ritrovare il buonumore si può ricorrere a tecniche di rilassamento e meditazione. In quest’ottica, i mantra per la primavera aiutano eccome.

Mantra per la primavera: il potere dei mantra nella stagione del cambiamento

Come si legge su Bliss Body and Soul, la primavera è la regina delle stagioni nei cicli ayurvedici. Alcune delle sue caratteristiche che però potrebbero farci stare male vanno contrastate. Una di queste è l’umidità: un mantra umoristico può “asciugare” un po’ la vostra giornata. C’è poi bisogno di una ricerca di leggerezza e quindi il mantra può essere improntato con questa intenzione. E c’è bisogno di qualcosa di stimolante: vanno pensate parole che risveglino mente e corpo.

All’interno di una routine di meditazione, il mantra è una frase o un suono che vengono ripetuti ad libitum. Non servono solo per la concentrazione, ma anche per la motivazione: ci dicono qualcosa a cui dobbiamo e vogliamo anelare, qualcosa che non è impossibile raggiungere, ma che si può conquistare con tanta forza di volontà. Anche i più scettici potrebbero provarci, perché i mantra cambiano il nostro umore e ci rendono più accoglienti verso gli accadimenti della vita, nel bene e soprattutto nel male.

Mantra per l’energia, la rinascita e il benessere interiore

Bliss Flow enumera questi 6 mantra per la primavera, perfetti per la ricerca di energia e benessere interiore, ideali per la nostra voglia di rinascita:

Questo cambiamento arriva proprio al momento giusto ed è esattamente ciò di cui ho bisogno;

Mi accetto pienamente e so di meritare grandi cose nella vita;

Mi sveglio oggi con forza nel cuore e chiarezza nella mente;

Nuove ed entusiasmanti opportunità mi attendono;

Essere calmi e rilassati energizza tutto il mio essere;

Ho il potere di cambiare il corso della mia vita.

Come usare i mantra per attrarre positività

Nel buddismo di Nichiren esiste una frase cardine, un mantra fondamentale: Nam Myoho Rende Kyo, che in italiano suona più o meno come “rendo onore alla legge di causa-effetto”. Può essere ripetuta all’infinito durante una meditazione, e ha la funzione di cambiare la nostra disposizione: se proviamo rabbia o comunque altri sentimenti negativi, il mantra trasformerà tutto il nostro sentire in serenità e positività. Dopotutto è un concetto newtoniano.

Su Medium c’è un articolo che racconta di come nel buddismo Theravada esista invece una meditazione quotidiana improntata su compassione e gentilezza. Proprio per il principio di causa-effetto, diffondendo gentilezza nel mondo, la gentilezza tornerà da noi, e anche quando potremmo ricevere brutte parole o azioni da altri che potrebbero toglierci il buonumore, ci sono dei mantra che conducono alla rinascita personale, frasi che possono e devono darci un senso di pace, come: