Le più belle frasi e aforismi di Khalil Gibran su amore, vita e libertà

Quando pensiamo al romanticismo e alla poesia, è abbastanza comune che ci venga in mente il nome di Khalil Gibran. Può darsi che abbiate letto la sua opera più celebre – Il Profeta – o una miscellanea delle sue liriche più note, ma una cosa è certa: non è uno scrittore che si dimentica facilmente.

Chi era Khalil Gibran: la filosofia dietro le sue parole

Vissuto tra il 1883 e il 1931, Khalil Gibran è stato un poeta e un pittore. Era di origine libanese, e quando aveva 12 anni si trasferì con la madre a New York. Durante la sua giovinezza studiò negli Stati Uniti e per una parentesi in Libano, e questo sancì una caratteristica della sua storia personale: divenne, come molti altri poeti, il tipico intellettuale viaggiatore, che vuole conoscere al di fuori del proprio ambiente famigliare, tanto che fu anche per brevi periodi a Londra e Parigi.

Dietro i suoi versi c’è una forte filosofia spiritualistica. Sebbene usasse accompagnarsi con altri intellettuali arabi, coltivò un certo interesse per la religione in genere, come per esempio il cristianesimo. La sua fu una spiritualità che pervade il cosmo, a partire dalle bellezze della natura fino alle relazioni umane (in particolare quelle d’amore), senza disdegnare forme di critica verso il materialismo della società.

Le frasi più profonde di Khalil Gibran sull’amore

Gibran ha quindi scritto tanto dell’amore:

Amatevi l’un l’altro, ma non trasformate l’amore in un’angusta prigione. Cantate e danzate insieme e siate allegri, ma che ognuno di voi resti solo, come sole sono le corde di un liuto, benché vibrino della stessa musica.

Amore e dubbio mai si sono rivolti parola.

Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.

Farò della mia anima uno scrigno per la tua anima, del mio cuore una dimora per la tua bellezza, del mio petto un sepolcro per le tue pene. Ti amerò come le praterie amano la primavera, e vivrò in te la vita di un fiore sotto i raggi del sole. Canterò il tuo nome come la valle canta l’eco delle campane; ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta la storia delle onde.

Se l’amore vi chiama seguitelo, anche se ha vie lunghe e tortuose.

L’amore è il solo fiore che cresca e sbocci senza l’aiuto delle stagioni.

L’amore che non si rinnova ogni giorno diventa un’abitudine e si trasforma in schiavitù.

Aforismi di Khalil Gibran sulla vita e sulla felicità

La spiritualità di Gibran lo spinse ad affrontare tanti aspetti della vita e la ricerca della felicità umana:

A volte un uomo cerca un tesoro in luoghi lontani, e non si accorge che esso è già in suo possesso.

Come è cieco colui che si toglie qualcosa di tasca, per compensarti di qualcosa che ti esce dal cuore.

Il desiderio è metà della vita; l’indifferenza è metà della morte.

Donerete ben poco se donerete i vostri beni. È quando fate dono di voi stessi che donate veramente.

Se vuoi vedere le valli, sali in vetta ad una montagna; se vuoi vedere la vetta di una montagna, sali su una nuvola; se invece aspiri a comprendere la nuvola, chiudi gli occhi e pensa.

Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli.

E come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l’eternità.

Mi considerano pazzo perché non voglio vendere i miei giorni in cambio di oro. E io li giudico pazzi perché pensano che i miei giorni abbiano un prezzo.

Citazioni sulla libertà e sul senso dell’esistenza

Il senso dell’esistenza pervase l’opera di Gibran, così come l’anelito alla libertà:

Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici.

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte.

La generosità significa dare più di quello che puoi, e l’orgoglio sta nel prendere meno di ciò di cui hai bisogno.

Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi l’ascolta?

La gentilezza è come la neve. Abbellisce tutto ciò che copre.

La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito.

Il messaggio di Khalil Gibran oggi: perché è ancora attuale

Da un lato possiamo dire che sicuramente l’opera di Gibran è un classico e, come per tutti i classici, esplora temi universali e immortali, in primis l’amore: per questa ragione ancora oggi lo leggiamo e ci appassioniamo alle sue parole, fossero anche i soli aforismi. C’è però una caratteristica della scrittura di Gibran – che componeva in arabo – che sicuramente ce lo rende straordinariamente vicino: la capacità di fornire immagini semplici di concetti difficilissimi, attraverso ardite similitudini che possono risultare comprensibili anche alle persone meno sensibili.