Cold Plunge: i benefici dei bagni ghiacciati su pelle e... spirito

Il concetto di “Cold Plunge” sta guadagnando sempre più popolarità nel mondo del benessere, infrangendo i tabù e dimostrando che gli uomini amano prendersi cura di sé tanto quanto le donne. Questa pratica, che coinvolge immersioni coraggiose in vasche colme di acqua ghiacciata, sta diventando un must tra le celebrità e gli appassionati di wellness. Ma quali sono esattamente i benefici che questa tecnica offre alla nostra pelle e al nostro spirito?

Che cos’è il Cold Plunge e perché le celeb lo amano

Il fenomeno Cold Plunge ha trovato una casa ideale presso Remedy Place, un esclusivo wellness club con sedi a West Hollywood (Los Angeles) e New York City. Celebrità di calibro come Drake, Shawn Mendes e Zedd hanno condiviso sui social video di sé stessi che si immergono con coraggio nelle vasche ghiacciate, seguendo il noto metodo del Cold Plunge. E non sono gli unici: sportivi di fama mondiale come Cristiano Ronaldo e David Beckham sono noti per adottare questa pratica per il recupero muscolare e il benessere generale.

Quali altri trattamenti offre Remedy Place? Oltre alla Cold Plunge, il club propone una vasta gamma di servizi benessere, tra cui flebo di vitamine, camere di ossigeno iperbariche, terapie con agopuntura, sauna a infrarossi, crioterapia in cabina e pressoterapia per il linfodrenaggio. Tutti questi rimedi contribuiscono al concetto di biohacking, ovvero l’ottimizzazione del corpo per aumentarne energia e longevità.

Le proprietà benefiche del Cold Plunge

Secondo uno studio riportato da The Business of Beauty, nel 2023 la metà dei clienti di Remedy Place erano uomini appartenenti alla generazione Millennial, disposti a investire ingenti somme per migliorare il proprio benessere. Questo trend ha catturato l’attenzione del prestigioso Global Wellness Summit, che ha dedicato un intero capitolo nel suo report sulle tendenze del 2024 all’argomento delle “male spa”, evidenziando l’aumento dell’interesse maschile per i servizi benessere e l’importanza di prendersi cura del proprio corpo per vivere più a lungo e in salute.

Ecco i benefici del Cold Plunge:

Riduzione dell’infiammazione : l’immersione in acqua ghiacciata può ridurre l’infiammazione muscolare e articolare, favorendo il recupero dopo l’esercizio fisico intenso.

Stimolazione della circolazione sanguigna : il freddo provoca una vasocostrizione seguita da vasodilatazione, migliorando così il flusso sanguigno e la distribuzione di nutrienti e ossigeno ai tessuti.

Aumento del metabolismo : l’esposizione al freddo può stimolare il tessuto adiposo bruno, che brucia calorie per produrre calore, contribuendo potenzialmente alla perdita di peso.

Miglioramento della salute della pelle : il Cold Plunge può favorire una pelle più tonica e luminosa, riducendo la produzione di sebo e minimizzando la comparsa dei pori.

Benefici per il benessere mentale: l’esperienza del Cold Plunge può aumentare la produzione di endorfine e migliorare l’umore, oltre a favorire una sensazione di rilassamento e benessere generale.

Il Cold Plunge e i vari trattamenti ad esso correlati rappresentano solo una piccola parte di un movimento più ampio verso il benessere maschile. Queste pratiche non solo favoriscono la salute fisica, ma anche il benessere mentale e spirituale, dimostrando che investire nella cura di sé è una scelta saggia per vivere una vita più piena e soddisfacente.