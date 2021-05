Le parti del corpo che solitamente sono esposte più al sole sono anche quelle più soggette alla formazione delle macchie solari: parliamo di volto, collo, braccia e mani. Ad esserne più soggette sono le zone dove la pelle è più sottile e quindi maggiormente sensibile. Ma cosa sono le macchie solari? Sono discromie della pelle causate da un accumulo di melanina, sostanza che il nostro corpo produce proprio per proteggerci dai raggi solari. Conoscerlo è utile per capire come combattere questo inestetismo cutaneo che col tempo può diventare molto visibile.

Il colore delle macchie solari può variare rispetto al colore della pelle, possono essere marroni o rossastre e anche la loro grandezza e intensità varia rispetto all’età e all’esposizione alla luce solare. Nello specifico, i principali responsabili della formazione delle macchie solari sono i raggi ultravioletti e spesso sono una diretta conseguenza delle scottature che insorgono ogni qual volta la pelle non è adeguatamente protetta prima dell’esposizione solare. Ecco spiegato uno dei tanti motivi che rende necessaria – senza nessun tipo di eccezione – l’uso delle creme solari, che contengono la protezione indicata col valore SPF e che andrebbero usate, seppur con valori minori, tutto l’anno. Inoltre, l’uso della protezione consente di abbronzarsi bene e senza correre alcun rischio.

I trattamenti professionali per combattere le macchie solari

Esistono dei trattamenti professionali che si effettuano in centri specializzati in grado di eliminarle, i più conosciuti sono:

peeling : tecnica cosmetica che agisce sulla pelle attraverso alcuni agenti chimici applicati da professionisti e che eliminano gli strati più superficiali della cute, in modo da favorire la rigenerazione cellulare ;

: tecnica cosmetica che agisce sulla pelle attraverso alcuni applicati da professionisti e che eliminano gli strati più superficiali della cute, in modo da favorire la ; dermoabrasione : è una tecnica di tipo meccanico che viene impiegata per trattare le cicatrici e i segni lasciati anche dall’acne;

: è una tecnica di tipo meccanico che viene impiegata per trattare le cicatrici e i segni lasciati anche dall’acne; crioterapia: tecnica che impiega l’azoto liquido refrigerato fino alla temperatura di -196 °C, compiendo una sorta di bruciatura a freddo.

Oltre ai rimedi professionali suddetti, esistono anche una serie di prodotti che contengono sostanze schiarenti. Gli esperti sostengono che quelle più efficaci si rivelano essere il resorcinolo e l’acido gliciterrico.

Macchie solari, i migliori prodotti disponibili per combatterle

In alternativa ai trattamenti professionali, è possibile prendersi cura della propria pelle con rimedi cosmetici anti-macchie studiati dai migliori brand, eccone alcuni.

Caudalie – Vinoperfect Siero Illuminante Anti-Macchie

Il brand ha lanciato una linea specifica che contiene il siero anti-macchie, adatto a tutti i tipi di pelle e su tutti i tipi di macchie. Nello specifico è consigliato applicarlo prima della crema solare viso in caso di esposizione al sole. Contiene un ingrediente brevettato da Caudalie: l’estratto dalla linfa di vite, che assicura un’azione anti-macchie (62 volte più efficace della Vitamina C secondo i test da loro condotti). Il 98% degli ingredienti contenuti nel siero è di origine naturale. È una formula oil free e non foto-sensibilizzante. È senza parabeni, fenossietanolo, ftalati, oli minerali, PEG o ingredienti di origine animale.

Caudalie – Vinoperfect Crema Mani Anti-Macchie

Della stessa linea, la crema specifica per le mani è ricca di olio di avocado, burro di karité, estratto di peonia bianca e Viniferina, ingrediente brevettato di Caudalie che assicura un’azione anti-macchie.

Kiehl’s – Clearly Corrective Soluzione anti-macchie scure

È il primo siero sviluppato dal brand per combattere la comparsa di macchie scure, irregolarità di pigmentazione e iper-pigmentazione. Kiehl’s assicura risultati visibili in 8 settimane. L’87% delle persone che si sono sottoposte ai testi interni dell’azienda ha mostrato un tono più uniforme della carnagione. L’89% ha mostrato una riduzione della comparsa delle temute macchie scure.

