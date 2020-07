Pressoterapia: come funziona e i benefici

La pressoterapia è una procedura nata per migliorare il drenaggio linfatico, favorendo quindi uno snellimento di pancia, braccia e gambe, riducendo la comparsa della cellulite e liberando il corpo dalle tossine: vediamo insieme come funziona in campo estetico questa terapia e quali sono i benefici che offre a chi vi si sottopone.

Prima di addentrarci nei dettagli pratici, però, è doverosa una premessa che racconti brevemente il sistema linfatico. Si tratta, del resto, di una funzione del corpo poco conosciuta – eppure parte di quelle essenziali che garantiscono salute e benessere.

Il sistema linfatico, infatti, porta liquidi e materiale di scarto dai tessuti periferici del corpo (in particolare da gambe e braccia), dove si accumulano per diverse ragioni fisiologiche, fino agli organi addetti alla depurazione, cioè fegato, reni, polmoni e linfonodi. Cosa accade se questo sofisticato sistema di drenaggio non funziona a dovere? Si può verificare la comparsa di ritenzione idrica, cellulite, gonfiore agli arti, ma anche conseguenze più gravi per la salute, come linfedemi.

Come funziona la pressoterapia

La pressoterapia viene in genere eseguita in Spa o nei centri benessere da un operatore o un estetista qualificati. Questa terapia è simile a un massaggio linfodrenante ma, mentre il massaggio viene eseguito a mano, la pressoterapia viene somministrata da una macchina a pressione d’aria che gonfia una tua. È il tessuto di questa stessa, poi, che stringe braccia, gambe o addome con un movimento ritmico simile a un massaggio.

Esistono tute e involucri di diverso tipo, che lavorano intorno alle gambe, al tronco, alle braccia o su tutte e tre le aree.

I tubi del capo sono collegati alla macchina computerizzata e gonfiano la tuta, creando una pressione sulla pelle che non è mai dolorosa, anzi, si tratta di un’esperienza rilassante. Una sessione dura generalmente dai 30 ai 45 minuti e, in base all’opinione del personale specializzato, si può eseguire fino a due volte alla settimana.

I benefici

La pressoterapia stimola il drenaggio del sistema linfatico del corpo. Quando funziona in modo ottimale, il sistema linfatico elimina le tossine dai tessuti e trasporta la linfa, un fluido che contiene globuli bianchi per aiutare a combattere le infezioni.

I possibili benefici della pressoterapia includerebbero:

rilassamento muscolare e miglioramento di stati dolorosi;

riduzione della cellulite;

riduzione di gonfiore e rigidità degli arti;

eliminazione delle tossine;

pelle più soda e tonica;

miglioramento del sistema immunitario.

Effetti collaterali

La pressoterapia è generalmente considerata sicura, anche se ci sono alcuni effetti collaterali da conoscere. In particolare, si possono rilevare dolore muscolare, se la pressione sulla macchina è troppo alta, e rossore o una leggera irritazione nei punti in cui gli indumenti pressurizzati incontrano la pelle.

In tutti i casi, prima di iniziare un ciclo di trattamenti è bene chiedere il parere del medico di fiducia, soprattutto durante la gravidanza, se reduci da un intervento chirurgico o se affetti da malattie cardiache, diabete o febbre. Anche chi ha subito una frattura in tempi recenti e chi soffre di osteoporosi o di altre patologie a carico delle ossa dovrebbe consultarsi con il dottore di famiglia o con lo specialista. Infatti, è bene assicurarsi che il trattamento non sia troppo intenso per le lesioni.