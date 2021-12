Il Natale quando arriva arriva, e con le feste immancabilmente sbarcano nei negozi specializzati e nelle profumerie anche le collezioni natalizie beauty e make-up. Tutte le case cosmetiche, infatti, da quelle super lusso alle low cost, dai primi di dicembre, alcune anche prima, mettono sul mercato le capsule collection da mettere sotto l’albero.

In questo periodo dell’anno si possono trovare limited edition esclusive, create appositamente per le feste, oppure i prodotti di sempre disponibili in kit e cofanetti natalizi da non perdere. Se amate il mondo del make-up o cercate un’idea da regalare o regalarvi qui potrete trovare qualche idea per prendere spunto.

Partiamo alla grande con una palette occhi dedicata alle feste di fine anno. Lo Studio di Creazione Maquillage di CHANEL rende omaggio al leggendario N°5 attraverso delle edizioni limitate da collezione (57,90 euro). Sempre dedicata alla folle notte di Capodanno anche la palette Dior, The Atelier Of Dreams: cinque ombretti dal finish vellutato, satinato e mat con stampa incisa della facciata simbolo della maison (62 euro).

Too Faced, invece, propone la collezione All I Want For Christmas Is, un set make-up occhi e labbra in edizione limitata. La confezione contiene due prodotti iconici dell’azienda: un mascara Better Than Sex e il lip Injection Extreme, entrambi in formato da viaggio (17.90 euro). Benefit Cosmetic va oltre e arriva già alla Befana con questo cofanetto Wish List Lashes BADgal BANG! che contiene un mascara full e una mini size in omaggio (30 euro).

Passando al trucco labbra abbiamo l’imbarazzo della scelta. Il brand MAC ad esempio propone un’intera linea dal nome Hypnotizing Holiday in cui sono inclusi anche rossetti e lucidalabbra con tinte dedicate alle feste, nei finish Matte, Cremesheen e Frost (22 euro). La casa italiana KIKO Milano invece propone la collezione A Holiday Fable in cui sono presenti anche gli Enchanting Lipstick: rossetti metallizzati e super scintillanti disponibili in quattro tonalità (12,99 euro).