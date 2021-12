Ormai lo sappiamo, Chiara Ferragni è la regina indiscussa del fashion italiano: ogni suo outfit ispira milioni di fan e detta le regole della moda. E il nuovo abito della sua collezione, Chiara Ferragni Brand, è già diventato un must have per le feste. Dopo il tubino rosso che ha incantato tutti, perfetto per il giorno di Natale, ecco che l’imprenditrice digitale lancia un vestito da avere (o da copiare) assolutamente per la notte di Capodanno 2022.

Un abito in velluto nero e aderente, caratterizzato da un monospalla che lo rende unico. Ad impreziosirlo, poi, il dettaglio delle gemme a forma di cuore che illuminano l’intera scollatura e la spallina a punta. Insomma, il nuovo lancio del brand di Chiara Ferragni ha già conquistato tutti, imponendosi come ispirazione per i look della notte di San Silvestro. Nella sua collezione l’influencer ha declinato lo stesso modello anche in rosso, il colore per eccellenza per le feste. Per completare l’outfit, l’imprenditrice digitale ha abbinato al suo party dress un paio di stivali neri di vernice, con un finish ultra lucido, la punta ed un tacco a spillo vertiginoso.

Chiara Ferragni, quindi, continua ad essere il punto di riferimento per i look delle feste per il 2021. Alla fine di novembre, infatti, ha lanciato un tubino rosso, dal taglio dritto e con gli stessi strass a forma di cuore che decorano lo scollo dell’abito monospalla e due piccoli spacchi sulla gonna. Un vestito che l’influencer ha pensato ispirandosi proprio al Natale, una festività che ama profondamente e che vuole celebrare anche con le sue creazioni.