Il rossetto glitter è la tendenza make up dell'inverno 2021

Abbiamo trovato la vera star del make up dell’inverno 2021: è il rossetto glitter, vera anima delle feste di fine anno, amato dalle influencer e altrettanto apprezzato dai brand che l’hanno lanciato sul mercato proprio in questo periodo, a partire da Chiara Ferragni e dal suo irresistibile “all that glitter”.

Grazie a microperle, effetti metallizzati e cascate di glitter, i rossetti di queste edizioni speciali si impongono come trend della stagione, trasformando le labbra nelle vere protagoniste del make up del momento, vestendole con l’abito della festa per questo freddo inverno, perfette per salutare il 2021 e accogliere l’anno nuovo sotto una pioggia di stelle scintillanti.

Rossetto glitter: quello di Chiara Ferragni è il più desiderato

Fa la sua parte brillante nella proposta di rossetti luminosi: quello di Chiara Ferragni è forse il più famoso di questa categoria. Il rossetto glitter di Chiara è caratterizzato da una base color rosso intenso ed è estremamente pigmentato già a partire dalla prima passata. Decisamente un must have per gli amanti del genere.

Rossetti glitter: l’edizione limitata di Dior

Dior non si è fatta trovare impreparata per l’inverno 2021 e ha confezionato una versione esclusiva, e naturalmente glitter, dell’iconico Rouge Dior, che per le feste si riempie di scintillio, in pieno tema natalizio. Si chiama Star Edition ed è ispirata al mondo patinato del cinema.

Rossetto glitter: il lipstick di Pupa

Il rossetto di Pupa si chiama I’m precious e ha un finish scintillante grazie a quella che il brand ha definito “polvere effetto glitter”, che regala tridimensionalità e volume alle labbra.

Rossetto glitter: c’è anche Kiko

Quelli di Chiara Ferragni, di Pupa e di Dior non sono di certo gli unici rossetti glitter presenti sul mercato oggi: per esempio c’è anche Holiday Fable Enchanting Lipstick di Kiko a riempire la scena di brillantini: disponibile in 4 versioni scintillanti, è stato proposto proprio per le feste natalizie. Ad assicurare la luminosità c’è anche la presenza nella formula di micro perle, per un effetto finale brillante e metallizzato.

Rossetto glitter: la proposta luxury di Tom Ford

È il nuovo rossetto della maison, è stato chiamato Lipspark e ha un finish metallico e scintillante, naturalmente ricco di glitter. Una proposta senza dubbio di lusso data anche la fascia di prezzo, perfetto per l’inverno 2021.

Rossetto glitter: quello di Dear Dahlia è anche volumizzante

Con il suo finish scintillante e glitterato, il rossetto di Dear Dahlia vanta anche proprietà idratanti e rimpolpanti. Si chiama Allure Shine Lutrous Lip Plumper, contiene micro particelle riflettenti e burro di cacao, che idrata le labbra. L’estratto di fiore di dalia lo rende anche protettivo dalle aggressioni esterne e un ottimo anti age.

Rossetto glitter: Juicy Couture Glossy Duo Lipstick

Il rossetto glitter in crema di Juicy Couture vanta una formula unica e brillantinata, e combina una consistenza ricca e cremosa, con un finish glitterato. È arricchito con piccoli glitter in oro rosa, il che lo rende cangiante, pieno di luce e perfetto per le festività.

