Come realizzare i capelli mermaid e il trucco cat di Angelina Mango

Angelina Mango è la giovane talentuosa cantante e performer che ha recentemente partecipato all’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Con la sua voce limpida e il suo carisma magnetico, ha conquistato il pubblico e i giudici del talent show, guadagnandosi un posto tra i finalisti e vincendo l’edizione 2023 del programma per quanto riguarda il circuito di Canto.

Il successo, però, si sa: è la somma di tante cose. Infatti, non è soltanto la sua voce ad attirare l’attenzione, bensì anche il suo stile sul palco, le sue movenze e il look che sfoggia anche nei suoi outfit di tutti i giorni.

Angelina Mango: lunghi capelli rossi e lo stile “mermaid”

Uno dei tratti distintivi di Angelina Mango è il suo stile di capelli, che possiamo definire “stile mermaid“. Complice anche l’imminente uscita del nuovo film Disney dedicato a La Sirenetta, i capelli che seguono questa tendenza sono caratterizzati da piccole onde lungo tutta la piega, che richiamano il moto del mare e il look delle sirene che da sempre caratterizza l’immaginario collettivo: lunghi capelli leggermente mossi (proprio come quelli di Angelina).

Per realizzare i capelli mermaid, nulla è meglio di una lunga chioma da lasciare sciolta sulle spalle e, in vista dell’estate, da far asciugare magari naturalmente, sfruttando elastici e gli incroci tipici delle trecce: una volta sciolte, le ciocche appariranno con una piega semplice e naturale.

Il trucco di Angelina Mango e i cat eyes

Ma non è tutto: il trucco di Angelina Mango è altrettanto sorprendente. Uno dei suoi look preferiti è il cat eye, ispirato alla figura misteriosa e seducente dei felini. Il trucco di questo tipo si concentra sull’enfatizzazione degli occhi, creando un effetto allungato e affascinante. Gli occhi vengono delineati con un eyeliner nero o marrone scuro, tracciando una linea sottile lungo la rima delle ciglia superiori e allungandola verso l’esterno, creando la cosidetta “codina”, un piccolo angolo verso l’alto. Questo dona un aspetto all’occhio più affusolato, simile a quello di un gatto.

Il trucco occhi di Angelina, non solo eyeliner

Per completare il look, è possibile applicare un ombretto dai toni neutri sulla palpebra mobile e sfumare un tono più scuro nella piega dell’occhio per creare profondità. Infine, si può applicare un mascara volumizzante sulle ciglia superiori e inferiori per accentuare lo sguardo felino.

Con il suo stile, la sua voce e le sue movenze, Angelina Mango ha dimostrato che l’espressione artistica non si limita solo a musica e parole, ma si estende anche alla moda, alla bellezza e al suo modo di stare sul palco. I suoi capelli mermaid e il trucco cat sono solo alcuni degli esempi del suo stile audace e magnetico.

Se sei alla ricerca di un look altrettanto unico e originale, puoi sicuramente ispirarti al suo stile e alla sua immagine fresca e positiva, che siamo sicuri sarà la protagonista dell’estate, già scandita dalle note delle sue canzoni.