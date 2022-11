Angelina Mango è l’allieva del momento ad Amici, il talent show di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha forgiato cantanti e ballerini dall’eccezionale talento, tra cui Irama, Sangiovanni e Giulia Stabile. Come suggerisce il nome, Angelina è la figlia del noto cantautore Mango, scomparso all’età di 60 anni nel 2014 in seguito a un infarto durante un concerto al Pala Ercole di Policoro. Il destino ha voluto che a distanza di 8 anni il pubblico italiano conoscesse per la prima volta la voce angelica della figlia.

Angelina Mango entra a far parte ufficialmente della scuola di Amici al termine della sfida vinta contro Ascanio, uno degli allievi di canto dell’insegnante della scuola Rudy Zerbi. A volerla fortemente sono state Arisa e Lorella Cuccarini, convinte fin dal primo ascolto dello straordinario talento della ragazza. Ascanio nulla ha potuto di fronte alla bravura di Angelina, che ha stregato perfino Carlo Di Francesco, giudice della sfida nonché musicista e marito di Fiorella Mannoia.

Per la sfida contro Ascanio, Angelina Mango ha portato in scena la canzone Something dei Beatles. Una scelta suicida, così l’ha definita Carlo Di Francesco, che ha però messo in mostra le qualità canore indiscutibili di Angelina insieme alla sua personalità. Tra le più felici c’è anche Arisa, che spera di convincere la figlia del compianto Mango a sceglierla come sua insegnante ad Amici. Le aspettative sulla giovane sono molto alte, riuscirà Angelina a confermarle anche nelle prossime esibizioni?