Come realizzare il Baddie make-up, il trucco da cattiva ragazza di tendenza

Nel vasto universo dei social media, vediamo ogni giorno come numerosi trend estetici coesistono e si influenzano reciprocamente. Sappiamo anche che sono TikTok e Instagram a spiccare maggiormente per tendenze principali nel mondo del beauty. Qui vengono pubblicati numerosi tutorial dedicati al trucco, e non solo.

Che cos’è il Baddie Make-up

Guardando più a fondo, si capisce come le tendenze si sviluppino seguendo principalmente due direzioni ben distinte:

l’energia femminile dark e sensuale ,

, l’energia femminile light e romantica.

Queste due correnti sono il risultato di un nuovo approccio al femminismo, orientato a riscoprire e abbracciare la propria autenticità e a esprimerla proprio attraverso l’arte del trucco. Queste energie abbracciano una vasta gamma di interpretazioni, tra cui ultimamente sta emergendo anche il cosiddetto Baddie Make-up.

Come realizzare il Baddie Make-up

Ispirato dalla parte più noir delle tendenze, il trucco da “cattiva ragazza” combina elementi come seduzione, anticonformismo e provocazione, manifestandoli attraverso caratteristiche come eyeliner audaci, ombretti intensi e labbra definite con matita in stile Anni ’90 o con l’applicazione di due nuance per enfatizzare ancora di più.

A differenza delle tendenze più soft come l’Angelic Make-up o lo Strawberry Make-up, il trucco da cattiva ragazza e più vicino a look intensi come l’Espresso Make-up, e inizia con la creazione di una base scolpita e abbronzata.

Questa base la puoi costruire così:

usa un fondotinta o correttore per uniformare l’incarnato,

per uniformare l’incarnato, procedi con un bronzer per definire gli zigomi, la fronte, la mascella, i lati del naso, la palpebra fissa e le labbra.

per definire gli zigomi, la fronte, la mascella, i lati del naso, la palpebra fissa e le labbra. Per un effetto lifting , tante creator applicano il correttore ai lati della bocca, degli occhi e al centro della fronte.

, tante creator applicano il correttore ai lati della bocca, degli occhi e al centro della fronte. Successivamente, puoi pettina le sopracciglia per ottenere un aspetto ben definito. Riempile con una matita e contornale nella parte inferiore con del correttore per una maggiore definizione.

per ottenere un aspetto ben definito. Riempile con una matita e contornale nella parte inferiore con del correttore per una maggiore definizione. Per massimizzare la durata del trucco, puoi anche effettuare un leggero baking nei punti in cui hai applicato il correttore. E, se desideri, aggiungi del blush per enfatizzare ulteriormente la base.

Per quanto riguarda il trucco degli occhi, ecco cosa ti serve e come puoi procedere:

Inizia con il bronzer che hai usato sul viso o un ombretto dalle tonalità matte del marrone. Applicalo nella piega dell’occhio, enfatizzando la zona per creare una profondità naturale. Poi, sfuma delicatamente il colore su tutta la palpebra.

naturale. Poi, sfuma delicatamente il colore su tutta la palpebra. Con l’ausilio del correttore, traccia un cut crease lungo e affusolato sulla palpebra mobile.

Applica un ombretto di colore panna sulla parte superiore del cut crease che hai creato. Questo aggiungerà un tocco di luminosità al tuo sguardo, facendolo risaltare.

al tuo sguardo, facendolo risaltare. Utilizza una matita kajal per tracciare una sottile e allungata linea lungo le ciglia superiori. Successivamente, sfuma leggermente questa linea con un pennellino per ottenere un effetto sfumato, conferendo un aspetto più espressivo e intenso al tuo trucco.

per tracciare una sottile e allungata linea lungo le ciglia superiori. Successivamente, sfuma leggermente questa linea con un pennellino per ottenere un effetto sfumato, conferendo un aspetto più espressivo e intenso al tuo trucco. Contorna la rima inferiore dell’occhio con un ombretto marrone scuro per intensificare lo sguardo. Aggiungi un tocco di illuminante nell’angolo interno dell’occhio per creare un punto luce che illumini lo sguardo.

dell’occhio con un ombretto marrone scuro per intensificare lo sguardo. Aggiungi un tocco di illuminante nell’angolo interno dell’occhio per creare un punto luce che illumini lo sguardo. Completa il trucco occhi applicando il mascara per dare lunghezza e volume alle tue ciglia. Se desideri un effetto ancora più seducente, puoi aggiungere delle ciglia finte a ciuffetti, concentrandoti principalmente sulle estremità dell’occhio per un look affascinante.

Infine, per il trucco delle labbra:

utilizza una matita marrone per delineare il contorno,

per delineare il contorno, applica del correttore al centro e infine un gloss trasparente per accentuare le dimensioni delle labbra.

al centro e infine un gloss trasparente per accentuare le dimensioni delle labbra. Se ti piace, puoi anche usare due nuance di rossetto da sfumare tra di loro, le labbra saranno ancora più tridimensionali.

Con questi passaggi, sarai pronta a sfoggiare il Baddie Make-up, un look audace e provocante che ti farà sentire una vera “cattiva ragazza” di tendenza.