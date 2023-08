Come realizzare un perfetto Strawberry Makeup, il trend dell'autunno 2023

Il mondo del trucco è in costante evoluzione, sempre alla ricerca di nuove ispirazioni e tendenze per valorizzare la bellezza naturale di ogni persona. Tra le ultime novità che stanno facendo parlare di sé, c’è lo “Strawberry Makeup“, un look fresco e romantico che promette di diventare il protagonista indiscusso dell’autunno 2023. Questo stile unico è stato lanciato dalla famosa modella e influencer Hailey Bieber, nota per il suo raffinato gusto e la sua capacità di dettare tendenze seguite da milioni di persone in tutto il mondo.

Chi è Hailey Bieber

Hailey Bieber, nata Hailey Rhode Baldwin il 22 novembre 1996, è una modella e influencer americana. Hailey è emersa come una delle figure più influenti nel mondo della moda e della bellezza. È sposata con Justin Bieber ed è diventata una voce autorevole, ispirando milioni di persone con i suoi look impeccabili e le sue scelte stilistiche. La sua partnership con il mondo del beauty è stata sancita dal lancio del suo marchio cosmetico, Rhode, che porta avanti la sua visione di bellezza autentica e senza compromessi. Con milioni di follower sui social media, Hailey Bieber riesce a influenzare le tendenze beauty, diventando un nome di riferimento per chi cerca ispirazione nel mondo della moda e dello stile.

Strawberry Makeup: che cos’è e come si realizza il trend del 2023

Il termine stesso, “Strawberry Makeup”, evoca immagini di dolcezza, naturalezza e leggerezza. Si tratta di un’estetica che richiama l’immagine delle giornate trascorse all’aria aperta, con il viso delicatamente rosato e luminoso come se fosse stato baciato dal sole. Questo trend rappresenta un’evoluzione naturale del tanto amato “vanilla look”, che ha dominato la scena beauty nei mesi precedenti. L’elemento chiave di questo look sono le sfumature di rosa fragola. Vengono distribuite in modo armonioso sugli zigomi e il ponte del naso, creando l’illusione di una pelle radiosa e fresca.

La base per realizzare uno Strawberry Makeup perfetto è una pelle curata e luminosa. Una skincare routine accurata è essenziale per ottenere l’effetto desiderato. Dopo la pulizia del viso, si passa all’applicazione di un tonico e di uno siero idratante. La zona del contorno occhi viene trattata con cura, seguita dall’applicazione di una BB cream leggera che uniforma l’incarnato senza appesantirlo.

Se desiderate un tocco di luminosità, è possibile aggiungere un leggero velo di bronzer dai toni caldi. Questo passaggio aggiuntivo può dare l’effetto di una pelle baciata dal sole, accentuando le caratteristiche del viso in modo naturale. Il bronzer viene applicato con un pennello soffice, sfumandolo con cura lungo le tempie, la linea dell’attaccatura dei capelli e sotto gli zigomi, creando un leggero effetto di contouring.

Strawberry Makeup 2023: tutto parte dal blush rosa

Il fulcro dello Strawberry Makeup è sicuramente il blush rosa. Applicato sulle guance, gli zigomi e il ponte del naso, il blush dona un aspetto fresco e radioso al viso. È possibile optare per una texture in polvere da applicare con un pennello, oppure per una formula cremosa da stendere delicatamente con le dita pulite.

Per intensificare lo sguardo, il mascara è un alleato imprescindibile. Si può optare per il classico nero o per un marrone più sobrio, a seconda delle preferenze personali. Non dimenticate di definire le sopracciglia, pettinandole verso l’alto e fissandole con un gel trasparente per un look pulito e ordinato.

Infine, le labbra meritano un’attenzione speciale in questo look. Si possono valorizzare con un leggero velo di lucidalabbra rosa, oppure creare un contrasto affascinante applicando un rossetto rosso fragola seguito da uno strato di olio labbra nutriente.