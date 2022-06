Come realizzare un 90’s blowout, l'acconciatura delle top model

Che gli anni ‘90 siano tornati di moda lo sappiamo, e con essi è tornata anche l’acconciatura delle modelle di quell’epoca: il 90’s blowout. Così, dopo gli accessori per i capelli e l’abbigliamento, ora tocca ai capelli fare un tuffo nel passato.

Basta pensare a Claudia Schiffer o Cindy Crawford per capire di che tipo di acconciatura stiamo parlando. Due icone della moda che quando sfilavano in passerella o posavano per un servizio fotografico, negli anni ‘90 avevano sempre capelli voluminosi, morbidi e lucenti. Ad essere voluminose erano soprattutto le ciocche davanti e intorno al viso, che riescono a dare un senso di leggerezza all’intera capigliatura.

Il 90’s blowout non è una di quelle acconciature statiche o troppo “fissate” da accessori o prodotti per capelli: sostanzialmente è costituita da onde morbide e di tanto volume alla radice, cose che un tempo venivano realizzate con i bigodini. Ad essersene innamorate ci sono star e influencer dei giorni nostri, come Jennifer Lopez, Hailey Bieber e Kim Kardashian, che cercano nel 90’s blowout l’allure di quegli anni e il volume capace di arricchire non solo la chioma ma anche di incorniciare il viso con una marcia in più.

Come realizzare il 90’ blowout

Spesso si pensa che i capelli lunghi siano costretti ad acconciature banali e piatte, per questo il 90’s blowout può rappresentare una valida alternativa alle solite pettinature, ideale per chi cerca volume e movimento. E come accade spesso, si pesca dal passato per arricchire il presente, e il futuro.

È in questo modo che il 90’s blowout è stato rispolverato dagli hair stylist più in voga, che mettendo le loro mani sui capelli di star e attrici hanno dato a questa acconciatura una seconda vita, più attuale che mai.

Oggi possiamo ricreare il 90’s blowout anche senza l’utilizzo dei bigodini, che in certe situazioni possono sembrare poco pratici: tutto ciò che serve è il phon, un pettine, una spazzola rotonda e uno spray fissante.

Ecco i passaggi da seguire:

Lavare e asciugare i capelli dall’acqua in eccesso Dividere i capelli in sezioni Usare la spazzola rotonda dalle radici per “gonfiare” le ciocche Si può anche provare a cotonare leggermente le radici dei capelli con un pettine Usare un spray volumizzante e fissante sulle radici Finire di asciugare i capelli a testa in giù Pettinare i capelli con una riga laterale, che donerà ancora più volume alla capigliatura.

Attenzione a non esagerare con lacca e fissanti: il segreto del 90’s blowout sta anche nel movimento, e come la criniera di un leone deve rimanere in un certo senso “libera”, in cui far passare vento e dita tra le ciocche.

90’s blowout, a chi sta bene l’acconciatura delle super top model degli anni ‘90

Quanto al taglio invece, i capelli con diversi livelli e strati saranno avvantaggiati nella ricerca del volume alla radice. Viceversa in caso di capelli lunghi, fini e con un taglio netto e “pari”, ovvero senza scalature, trovare quel tipo di volume sarà leggermente più complicato, ma non per questo impossibile. Il segreto sta sempre nel dare volume alle radici, senza rinunciare al movimento.