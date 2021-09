Come avere uno sguardo luminoso, i consigli dei make up artist

Uno degli effetti più desiderati quando si realizza un make up completo è come avere uno sguardo più luminoso e in grado di “bucare lo schermo”. Proviamo a seguire i consigli dei make up artist più esperti per catturare l’essenza che si nasconde dietro un trucco ben realizzato.

Per uno sguardo luminoso parti dalle sopracciglia (e poi dal make up)

Lisa Eldridge, make up artist di fama mondiale, ha truccato tantissime star e modelle come Dua Lipa, Lily Collins e Cindy Crawford. Tra i suoi consigli più preziosi per avere uno sguardo luminoso uno riguarda il trucco sugli occhi, l’altro invece le sopracciglia, che giocano un ruolo fondamentale proprio sulla resa finale dello sguardo.

Pettinare le sopracciglia con cura

Delle sopracciglia armoniose e curate aprono lo sguardo e fanno da cornice proprio agli occhi. Lisa suggerisce prima di pettinarle con cura per poi fissarle con pochi tocchi al loro posto. Infine se necessario, è utile rifinire la forma con una matita per sopracciglia facendo piccoli tratti sottili. Lo sguardo apparirà senza dubbio più aperto e luminoso.

Fissare l’eyeliner con l’ombretto

Uno sguardo luminoso è dato chiaramente anche da un buon make up e che soprattutto non si sciupi dopo poco: Lisa consiglia di fissare l’eyeliner tamponandolo leggermente con un ombretto dello stesso colore. Lei stessa ha confessato di usare questo piccolo trucchetto soprattutto quando si tratta di truccare celebrità che dovranno sfilare sul red carpet e sotto una marea di flash: la resa è assicurata.

Non sottovalutare il potere del piegaciglia

Se si vuole letteralmente aprire lo sguardo, secondo Lisa è uno strumento a cui non si può rinunciare. Successivamente il mascara va applicato soprattutto sulle radici, senza appesantire le punte, al contrario si annullerebbe il lavoro del piegaciglia.

Prenditi giusto tempo per il make up (ma da solo non basta)

Sir John è il make up artist di Beyoncé e non solo, motivo per cui i suoi consigli valgono oro. Sir apprezza la cura dei dettagli del make up perfetto e curato degli anni ‘30 e ‘40, dove le ciglia giocavano un ruolo da protagoniste insieme alle sopracciglia. Una perfezione senza la quale le dive del passato non uscivano nemmeno di casa. In quanto ambasciatore L’Oreal, per Sir il miglior mascara per aprire lo sguardo è Lash Paradise.

A parte il trucco però, secondo Sir John il miglior make up per avere uno sguardo luminoso è quello di aumentare l’assunzione del beta carotene (responsabile proprio della luminosità della pelle), e di diminuire il sale, che fa gonfiare il viso: di conseguenza anche gli occhi tratterranno più acqua, spegnendo lo sguardo.

Per avere uno sguardo luminoso occhio all’angolo interno

Secondo Charlotte Tilbury, che oltre ad avere alle spalle una carriera da make up artist ha fondato anche una linea di make up, per illuminare lo sguardo va evidenziato l’angolo interno degli occhi con una tonalità chiara e riflettente, che farà apparire gli occhi ancora più grandi.

Possiamo dire che tutte le top model sono state truccate almeno una volta da Pat Mcgrath, e anche secondo lei l’angolo interno degli occhi è un punto nevralgico per illuminare lo sguardo, possibilmente con ombretti perlati.

Non c’è sguardo luminoso senza un buon correttore

Laura Mercier è un’altra make up artist che non ha bisogno di tanti giri di parole per essere presentata: tra le sue armi segrete ci sono gli incarnati perfetti che fanno sognare tutti. Sono vent’anni che ormai esiste la sua linea di prodotti e alcuni dei suoi cosmetici sono diventati pezzi iconici, come il Secret Camouflage.

Non a caso infatti per Laura il correttore è alla base di uno sguardo luminoso: non c’è make up che può tenere se la pelle, compreso il contorno occhi, non appare uniforme. “Se non correggi prima la pelle, nessun’altra cosa che farai potrà sembrare eccezionale”. Come darle torto?