Le migliori palette di ombretti in base alla tua stagione in armocromia

Negli ultimi anni si è diffusa su larga scala l’armocromia, una scienza molto antica che analizza i colori e le tonalità che meglio si sposano con i vari incarnati e colori naturali che ogni essere umano possiede. Complici i social network, molti dei concetti base dell’armocromia sono stati snocciolati e affrontati su più fronti, tra cui anche quello delle palette di ombretti. Non si tratta infatti solo di trovare gli indumenti che meglio si sposano con la nostra figura, ma anche dei colori che in fatto di make up possono esaltare il viso e tirare fuori il lato migliore di ognuno di noi.

Che cos’è l’armocromia

Così sappiamo che secondo questa materia, esistono 4 stagioni principali e relativi sotto-gruppi:

Primavera (che può essere pura, light, warm o bright)

Estate (che comprende oltre alla pura i gruppi light, cool e soft)

Autunno (e le sotto-stagioni deep, warm e soft)

Inverno (e relativi sottogruppi deep, cool e bright)

sappiamo anche che i colori freddi quasi mai stanno bene con quelli caldi, e viceversa ma non solo: entra infatti in gioco anche l’intensità. L’armocromia si preoccupa di studiare scientificamente e trovare sempre e comunque l’armonia nell’accostamento dei colori.

Ombretti e armocromia

Anche gli occhi in questo contesto giocano un ruolo molto importante, insieme al colore della carnagione e quello dei capelli. Come scegliere quindi la palette di ombretti più adatta, secondo i principi base dell’armocromia?

Ombretti e armocromia: la palette per chi appartiene alla primavera

Chi fa parte di questo gruppo generalmente ha un incarnato luminoso, con sottotono caldo e intensità alta. Regge bene i colori forti ma dovrebbe tenersi lontano dal grigio e dal nero.

Le migliori palette di ombretti in questo caso sono quelle che contengono colori come:

arancione e corallo

marrone

azzurro intenso

blu

Ombretti e armocromia: i colori dell’autunno

Chi fa parte della stagione dell’autunno ha un sottotono di pelle caldo e avvolgente, colori scuri e intensità bassa, questo significa che i colori che meglio si accostano a questi incarnati sono quelli naturali del bosco e delle spezie, le palette ombretti che meglio valorizzeranno gli occhi sono quelle che ad esempio contengono cialde con i seguenti colori:

color mattone

verde oliva e verde bosco

beige

Wet n Wild – Color Icon 10 Pan Palette

Wet n Wild - Color Icon Palette Ombretti 10 Colori, Comfort Zone Palette di 10 ombretti con finish Shimmer e Matte, ideale per creare make up look da giorno e da sera



Questa palette, nella versione denominata “Comfort Zone”, contiene ben 10 cialde per truccare gli occhi con colori che vanno dal marrone al beige e dal color ruggine al verde.

Ombretti e armocromia: gli ombretti per il gruppo dell’estate

Chi appartiene alla stagione dell’estate generalmente ha un sottotono di pelle freddo e un’intensità bassa, in linea generale sono persone che naturalmente hanno capelli biondi o castani chiari.

La palette di ombretti ideale in questo caso contiene:

i toni pastello, quindi colori tenui e delicati

color cipria

madreperla

Al contrario si dovrebbero evitare colori troppo vivaci e dai toni caldi e aranciati.

Ombretti e armocromia: la palette per gli appartenenti all’inverno

L’inverno richiama il freddo e così anche chi fa parte di questo gruppo avrà un sottotono freddo, colori scuri e intensità alta. Secondo gli specialisti è la stagione più diffusa nell’area mediterranea e sulla carta è l’unica a reggere benissimo il nero. Nella palette occhi di questa stagione non mancano mai:

bianco freddo

nero e grigio

rosa freddo e color vinaccia

viola

I colori invece da evitare sono l’arancione e il beige, che spegnerebbero lo sguardo.

Max Factor – Colour X-Pert Soft Touch Palette

Max Factor Colour X-Pert Soft Touch Palette 4 Ombretti - 005 Misty Onyx Pratica palette contenente 4 cialde di ombretti altamente pigmentati e versatili, da poter sfumare insieme



La palette 005 di questa collezione contiene 4 colori occhi perfetti per la stagione inverno: nero, argento, viola e marrone.

In conclusione, è bene tenere a mente che l’armocromia non è una scienza assoluta ma semplicemente una linea guida su quali colori possono valorizzarci meglio, ed è bene ricordare che si basa sui colori naturali che ognuno di noi possiede. Se però ci sentiamo a nostro agio truccandoci con uno specifico colore, non rinunciamo ad usarlo solo perché non appartiene alla nostra palette di riferimento: sì all’armonia ma anche alla consapevolezza di sé, senza privarci di ciò che ci fa stare bene.