Come realizzare uno shower makeup, il trend dell'autunno inverno 2023

Lo shower makeup è il trend del momento che si basa sulla creazione di un trucco up che risulta perfetto “dopo una doccia”, con la pelle ancora umida e il contorno occhi un po’ sbavato. La moda autunno inverno 2023 sembra aver accolto con entusiasmo questa novità, che si propone come un modo innovativo per valorizzare lo sguardo, ritenuto in questo caso il dettaglio più importante del viso.

Il trend, infatti, è stato presentato sulle passerelle della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2023, dove le modelle hanno sfoggiato look molto originali e seducenti. La maison Dior, per esempio, ha proposto uno smokey eyes molto particolare, che sembrava creato dal trucco lasciato sulle palpebre dopo una notte di sonno. Anche Givenchy ha proposto uno sguardo molto seducente e penetrante, con un trucco occhi molto delicato ma efficace.

Che cos’è lo shower makeup e come si realizza

Lo shower makeup è una tendenza che ha attirato l’attenzione grazie alla sua originalità e alla sua capacità di valorizzare lo sguardo in modo naturale e seducente. In sostanza, si tratta di creare un trucco occhi intenso, con eyeliner e mascara, ma soprattutto con l’uso di ombretti scuri.

Successivamente, si può utilizzare l’acqua, vaporizzando sulla pelle del viso, senza asciugarsi completamente. In questo modo, il trucco occhi si modifica, creando nuove sfumature e un effetto molto naturale. Il risultato è un look imperfetto ma molto seducente, ideale per un’uscita serale o una serata tra amici.

Shower makeup e attualità, perché il trend piace?

Ma oltre ai dettagli tecnici per realizzare uno shower makeup, è interessante analizzare il significato culturale e sociale di questo trend. Come affermato dalla make up artist Georgina Graham, la doccia può essere vista come un’escamotage per una generazione, la Z, che sembra fare meno sesso rispetto alle precedenti.

Questo dato di fatto, che emerge da diverse ricerche condotte negli ultimi anni, sembra trovare conferma anche nei trend di bellezza. Lo shower makeup diventa quindi un modo per giocare con l’immaginario erotico, per creare un look che sembra suggerire una notte appassionata e sensuale, senza dover effettivamente passare attraverso quella esperienza.

Ma il trend dello shower makeup non è solo una questione di sessualità e di desiderio. Si può anche leggere come un’adesione alla filosofia dell’autenticità e della spontaneità. Le influencer e i brand di bellezza promuovono sempre più spesso un’estetica naturale e poco artefatta, che valorizza le imperfezioni e celebra l’autenticità.

Lo shower makeup si inserisce perfettamente in questo contesto, poiché permette di creare un look casual e sfumato, che sembra suggerire una bellezza naturale e poco costruita. Anche il fatto di utilizzare i prodotti che si hanno a disposizione in quel momento, senza dover seguire un preciso ordine o tecnica, è in linea con questa filosofia di spontaneità e creatività.

Shower makeup, tra praticità e autenticità

Inoltre, lo shower makeup è un trend che si adatta perfettamente alla vita frenetica e multitasking di molti di noi. Spesso non abbiamo il tempo o la pazienza per dedicarci a una beauty routine lunga e complessa, ma allo stesso tempo vogliamo apparire presentabili e curati.

Lo shower makeup rappresenta quindi una soluzione pratica e veloce per ottenere un look d’impatto, senza dover perdere ore di tempo o spendere grandi quantità di denaro in prodotti di bellezza. E sebbene il trend sia nato in un momento storico in cui di fatto non abbiamo ancora del tutto superato lockdown e distanziamento sociale, sembra destinato a durare anche oltre la pandemia, grazie alla sua semplicità e alla sua capacità di adattarsi alle esigenze del momento.

In conclusione, lo shower makeup rappresenta uno dei trend più interessanti e significativi dell’autunno-inverno 2023. Non è solo una tecnica di trucco originale e d’impatto, ma può essere visto anche come un segnale culturale e sociale che ci parla di desiderio, autenticità, creatività e praticità. Un modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile, senza dover seguire regole rigide o preconcetti estetici.