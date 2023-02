Washed Denim Make up, il revival dell'ombretto blu è il nuovo trend

Abbiamo già visto recentemente come il make up stia vivendo un momento di grande fermento e di riscoperta dei trend passati. Basta pensare all’Indie Sleaze o alla frangia a tendina in fatto di capelli. Tra questi, spicca senza dubbio il revival dell’ombretto blu, in particolare il suo utilizzo nel cosiddetto “Washed Denim Make up”. Questo tendenza si ispira ai tessuti denim lavati, dal colore sfumato e dalle toanlità cangianti del blu, per creare un look intenso e versatile.

Come è nato il Washed Denim Make up

Il washed denim make up affonda le sue radici nella cultura dei jeans, nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’40. Il tessuto denim, originariamente usato per i pantaloni da lavoro, ha conosciuto una grande diffusione a partire dagli anni ’60, diventando in seguito simbolo di libertà e di ribellione giovanile.

Il colore blu del tessuto denim è divenuto a sua volta un elemento iconico e distintivo, spesso utilizzato in abbinamento ad altri tessuti e colori. Negli anni ’70, il trucco ha cominciato a seguire questa tendenza, utilizzando l’ombretto blu per creare look grintosi e sbarazzini.

Nel corso degli anni, l’ombretto blu ha conosciuto momenti di grande popolarità, ma anche di declino. È passato dal backstage delle passerelle ai cassetti in cui conservare (e spesso dimenticare) i trucchi. Negli ultimi anni, tuttavia, ha fatto un ritorno prepotente sulla scena cosmetica, grazie alla diffusione del Washed Denim Make up e di numerosi make up pubblicati sui social che lo re-intrepretano, inserendolo nelle mode del momento.

Come creare il Washed Denim Make up

Il Washed Denim Make up si caratterizza per l’utilizzo di tonalità blu intense e cangianti, in grado di riprodurre le sfumature del tessuto denim lavato. La tecnica utilizzata prevede l’applicazione di diverse tonalità di blu, partendo dalle sfumature più chiare fino ad arrivare a quelle più scure, per creare un effetto di sfumatura naturale e sfaccettato, e che riesce anche a giocare sulla profondità e sull’intensità.

Il risultato finale è un look che si fa notare e che si adatta perfettamente a diverse occasioni, dal giorno alla sera. Inoltre, il Washed Denim Make up è adatto a tutti i tipi di pelle e di colore degli occhi, dal momento che si presta ad essere personalizzato e adattato alle proprie esigenze. Basta scegliere le giuste tonalità di blu in modo che si accordi perfettamente con il proprio sottotono di pelle, caldo o freddo.

Il Washed Denim Make up nella moda e nella cultura popolare

Dicevamo che il Washed Denim Make up ha fatto la sua comparsa sulle passerelle di molti designer, tra cui Dior, Chanel e Fendi, giusto per citarne alcune. Inoltre, ha conosciuto un grande successo tra le star del cinema e della musica, che lo hanno adottato come look distintivo e riconoscibile. Tra loro c’è Kim Kardashian, che già a partire dal 2018 ha inserito in diversi suoi look proprio il colore blu declinato in diverse tonalità.

Tra le celebrità che hanno aderito al Washed Denim Make up, si possono citare anche Beyoncé, Rihanna, e Lady Gaga. Inoltre, negli ultimi anni molte influencer e make up artists hanno pubblicato tutorial e guide su come realizzare questo look, suscitando l’interesse di un pubblico sempre più vasto.