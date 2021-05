Come scegliere il profumo giusto (stagione per stagione)

In una miscela di sostanze odorose prende forma uno degli elementi fondamentali di ogni beauty look. Il dettaglio profumato è in grado di svelare i segreti della propria personalità e intimità. Il profumo da donna è l’accessorio invisibile in grado di evocare tantissimi ricordi del proprio vissuto: un amore giovanile, il giorno del matrimonio, la laurea o quel momento in cui si fa pace con un vecchio amico. Ma come scegliere il profumo giusto?

Il potere del profumo

Bastano poche gocce di una fragranza sulla pelle per assistere a una vera e propria magia. La sua scia odorosa ricopre la pelle avvolgendola in un velo trasparente di note fruttate, floreali e legnose, rappresentando anche un indizio sulla personalità di chi indossa il profumo. Ecco perché scegliere la fragranza che più si addice alla personalità è fondamentale per sentirsi a proprio agio. Non è un caso che i profumi più famosi della storia siano legati a personaggi molto forti.

Che si abbia uno spirito romantico, passionale oppure vivace ed energico, è possibile acquistare un’infinita varietà di profumi che più si addicono al propria personalità. Sebbene scegliere la giusta fragranza sia un’impresa assai ardua, arrivano in aiuto gli store di profumerie o gli e-commerce di profumi. È il caso di Sobelia.com che guida l’utente verso la scelta del profumo più adatto grazie alla presenza di una scheda dettagliata con l’indicazione della piramide olfattiva della fragranza.

Indossare un profumo è come indossare un vestito. In ogni stagione indossiamo abiti diversi con tessuti più o meno pesanti a seconda delle temperature. Proprio come gli abiti, anche i profumi vanno cambiati a seconda della stagione, indossando fragranze intense e legnose per l’autunno o fresche e leggere per l’estate.

Ma come scegliere i profumi da donna?

Profumi da donna estivi

La stagione calda e soleggiata dell’estate porta con sé il desiderio di spensieratezza, di vacanze e di lunghe serate trascorse a guardare le stelle in spiaggia. Il corpo non è più avvolto da vestiti pesanti. E la pelle si mette a nudo per farsi baciare dal sole accarezzata dalla brezza del mare. La voglia di sentirsi leggeri si riversa anche nella scelta dei profumi da donna estivi caratterizzati da fragranze fresche e delicate. Così, si va alla ricerca delle note olfattive di fiori esotici come il gelsomino o di quelle leggere della lavanda. Oltre alle fragranze floreali è possibile scegliere quelle fruttate e golose al profumo di pesca e albicocca la cui dolcezza richiama quella dei gelati e dei tè freddi in pieno mood estivo. Del resto, qualche goccia di profumo è tutto ciò di cui si ha bisogno per affrontare la bella stagione con indosso un profumo che odora d’estate.

Profumi da donna autunnali

L’estate volge al termine e settembre è il mese che lascia spazio alla stagione dell’autunno. Le strade delle città si ricoprono di un tappeto di foglie dai mille colori caldi e intensi e si inizia un nuovo percorso di vita. Dopo le vacanze si torna a scuola e a lavoro nell’ottica di un radicale cambiamento. Tutto intorno comincia a cambiare: la natura si ricopre di odori di terra bagnata dalle prime piogge e di alberi che si spogliano del loro fogliame. Ed è proprio la natura a ispirare la scelta del profumo da donna autunnali, composte da note di ambra, vaniglia e legno di sandalo. Un esempio? Hypnotic Poison di Dior è perfetto per aggiungere un tocco intenso al proprio beauty look.

Profumi da donna invernali

Con l’arrivo dell’inverno i profumi da donna diventano audaci e sensuali. Le temperature scendono vertiginosamente e i vestiti si fanno sempre più pesanti per proteggere dal freddo mentre nell’aria si respira l’odore delle feste natalizie che ricoprono di luci festose le città. Il desiderio di fragranze calde che contrastino le giornate gelide si fa sempre più vivido con la scelta di profumi dalle note speziate di zenzero, cannella e anice stellato. Mentre, le fragranze legnose di cedro, patchouli, ebano e sandalo si mescolano con quelle più dolci e fiorate della rosa damascena.

Profumi da donna primaverili

Le fragranze fiorate ispirate alla primavera sono in grado di evocare immagini di bouquet di fiori e giardini variopinti che trasportano in uno scenario onirico fatto di petali e colori sgargianti. Quando inizia la primavera, i profumi da donna si coprono di note olfattive al profumo di gelsomino, peonia, lavanda di Grasse e fiori d’arancio. Alle fragranze fresche e delicate dei fiori possono essere accostate quelle agrumate e fruttate. Come quelle della pesca, del mandarino e del cedro che compongono una serie di profumi perfetti da indossare quando le temperature sono miti.

Pubbliredazionale