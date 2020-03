Come sistemare i capelli lunghi: acconciature facili e veloci

Saper sistemare da sole i capelli lunghi con acconciature facili e veloci può essere salvifico quando non si può ricorrere al parrucchiere: per avere un aspetto ordinato basta avere un po’ di pazienza, un pizzico di manualità e tanta inventiva (e almeno un fermaglio per capelli).

Chi ha i capelli lunghi può avere qualche difficoltà a tenerli in ordine, al di là di lasciare la chioma fluente e sciolta sulle spalle. Eppure, in pochi e facili step è possibile ricreare sulle proprie chiome raccolti che nascondono solo pochi minuti di lavorazione: da code rivisitate con trecce a raccolti a cestino, passando per maxi chignon d’ispirazione Sixties.

Le acconciature di tutti i giorni, infatti, non richiedono più di cinque minuti né grandi competenze. A volte, bastano pochi accorgimenti la sera prima, per svegliarsi con una buona base di partenza.

Ci sono tante acconciature facili e veloci che possono essere realizzate con pochi gesti, anche se non si è delle esperte. Con un po’ di fantasia è possibile creare delle pettinature strabilianti, adatte sia al giorno che alla sera e anche per cerimonie. Ecco alcune acconciature facili e veloci per sistemare i capelli lunghi.