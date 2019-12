Accessori per capelli, come usarli

Fermagli, cerchietti, fasce e velette: gli accessori per capelli a disposizione per creare acconciature femminili e originali sono tanti e diversi e non sempre è facile usarli nel modo migliore.

Le sfilate di moda dell’Autunno-Inverno 2019-2020 hanno portato in passerella molti prodotti per capelli per legare o fermare i capelli e le attrici e influencer non mancano di regalare ispirazione, sia per quanto riguarda i loro look da red carpet, da copiare in caso di invito elegante, sia per quanto riguarda lo street style, fonte di idee per outfit da ufficio o outfit informali.

Gli accessori per capelli più trendy questa stagione? I cerchietti bombati oversize che da quando sono comparsi nella collezione Prada del 2019 non smettono di conquistare il cuore delle fashion victims, i fermagli griffati, le mollette floreali o con le perle (perfette come accessori per le acconciature delle spose).

Siete in cerca di qualche suggerimento? Ecco 5 it girl e il loro modo di usare gli accessori per capelli.

Accessori per capelli: il fermaglio come Dakota Fanning

Come usare la fascia per capelli come Bella Hadid

Visualizza questo post su Instagram friendssss Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 4 Dic 2019 alle ore 3:56 PST

La veletta come Olivia Palermo

Accessori per capelli: la molletta come Kaia Gerber

Come usare il maxi cerchietto come Chiara Ferragni