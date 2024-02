Coquette bow: 3 fiocchi da acquistare per realizzare il già trend 2024

Il mondo della moda è in costante evoluzione, e ogni anno porta con sé nuove tendenze e riscoperte. Tra gli accessori che stanno ritagliando un ruolo di primo piano nel 2024, vi sono i fiocchi per capelli, tornati prepotentemente in auge e sempre più amati dalle fashion addicted di tutto il mondo.

Le passerelle delle grandi maison e i primi red carpet dell’anno hanno ribadito il successo di questo accessorio, confermando la sua grande versatilità. Dai modelli mini ai maxi, i fiocchi aggiungono un tocco di glamour a qualsiasi acconciatura, anche la più minimalista. È la “coquette bow mania“, una vera e propria passione per i fiocchi che trasmette spensieratezza e un pizzico di romanticismo, come suggerisce il termine francese “coquette”, che significa civetta.

Vi raccomandiamo... Coquette makeup è il trend trucco dolce del 2023

Il fiocco nella moda

Non è la prima volta che il fiocco per capelli si fa strada nel mondo della moda. Nel corso della storia, questo grazioso accessorio ha conosciuto momenti di grande popolarità, diventando un simbolo di eleganza e raffinatezza in diverse epoche. Basti pensare agli anni ’50 e ’60, quando le donne sfoggiavano acconciature impreziosite da fiocchi di raso o velluto, conferendo un tocco di femminilità e grazia ai loro look. In quegli anni, icone di stile come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot contribuirono a rendere il fiocco un vero e proprio must-have del guardaroba femminile.

Successivamente, negli anni ’80, il fiocco tornò in voga, reinterpretato in chiave più audace e eccentrica, spesso abbinato a acconciature voluminose e colorate. Fu un periodo di sperimentazione e libertà creativa, in cui il fiocco divenne un simbolo di individualità e ribellione.

Oggi, il fiocco per capelli è nuovamente protagonista della scena fashion, reinterpretato in chiave contemporanea e adattato ai gusti del pubblico moderno. Grazie alla sua versatilità e al suo fascino senza tempo, questo accessorio è destinato a rimanere un elemento iconico della moda, capace di attraversare epoche e tendenze con stile e grazia.

I Coquette bow tra i capelli delle celeb

Una delle icone che ha contribuito a rendere mainstream questa tendenza è Jennifer Lopez, sempre attenta ai trend del momento. Durante le sfilate dell’haute couture parigina, la cantante ha sfoggiato due acconciature infiocchettate da sogno, dimostrando quanto un semplice fiocco possa trasformare un look. Grazie al suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, JLo ha indossato fiocchi in velluto verde e nero, confermando il fascino retrò e romantico di questo accessorio.

L’appeal dei fiocchi per capelli è universale, come dimostrano le scelte delle star sui red carpet. Allison Williams ai Golden Globe Awards, Rachel Brosnahan, Zoe Lister-Jones, Riley Keough e Ali Wong agli Emmy e ai Critics’ Choice Awards hanno tutte optato per eleganti acconciature impreziosite da fiocchi, confermando che questo accessorio ha conquistato proprio tutte.

Coquette bow in passerella

Ma non è solo sulle teste delle celebrità che i fiocchi fanno la loro comparsa trionfale. Anche sulle passerelle, marchi come Dior, Chanel e Giambattista Valli hanno proposto acconciature impreziosite da graziosi fiocchi, declinandoli in versioni sia minimal che maxi, per accontentare ogni gusto.

I fiocchi da comprare

La “bow mania” non accenna a diminuire, e se vuoi essere al passo con i trend del 2024, non puoi fare a meno di aggiungere qualche fiocco al tuo beauty kit. Sia che tu voglia un look romantico e retrò, o un tocco di frivolezza e spensieratezza, i fiocchi per capelli sono l’accessorio perfetto per completare il tuo stile con un tocco di glamour senza tempo.

Fiocchi piccoli decorativi

4 pezzi fiocchi per capelli Pacchetto da 4 fiocchetti per capelli, nei colori bianco e nero 6 € su Amazon Pro pack da 4 Contro Nessuno

Una confezione da 4 fiocchetti in similraso di dimensioni contenute per provare a imitare le pettinature delle celeb.

Fiocco in velluto, un grande classico

Fiocco in velluto Grande fiocco in velluto per capelli con pratica chiusura a fermaglio 8 € su Amazon Pro chiusura a fermaglio Contro Nessuno

Il fiocco in velluto è un grande classico di questo accessorio senza tempo. Ecco una valida alternativa per provare ad inserire questo dettaglio nella propria pettinatura.

Fiocco grande

3 Pezzi Di Grandi Fermagli Per Capelli Con Fiocco Elegante Confezione da 3 fiocchi grandi per capelli, nei colori neutri e abbinabili con qualsiasi outfit 13 € su Amazon Pro colori neutri Contro Nessuno

Per immergersi nello stile coquette non può mancare un fiocco grande e nella sua forma più classica. Questa confezione offre l’accessorio in diverse tonalità neutre per poterlo abbinare a qualsiasi outfit.