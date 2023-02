Coquette makeup è il trend trucco dolce del 2023

Il 2023 ha visto l’ascesa di un nuovo trend trucco, che ha preso il nome di “Coquette Make up”. Questo stile di trucco è dolce, “civettuolo”, iper femminile e ha preso d’assalto le piattaforme social, in particolare TikTok, dove gli hashtag legati alla tendenza hanno raggiunto numeri incredibili di visualizzazioni, superando velocemente il milione di contenuti.

Che cos’è il coquette make up

Il termine “coquette” si riferisce a una donna civettuola, ed è un riferimento alla femminilità di un’epoca passata, che includeva il rosa, le perle, i pizzi e i fiocchi. Ma la nuova generazione di trucco coquette non si limita a questo, poiché si appoggia semplicemente a un’estetica spudoratamente “femminile”, e che si basa su un trucco da bambola, ciglia lunghe e guance dolcemente rosate.

È una tendenza di make up moderna che incoraggia l’espressione di sé attraverso l’utilizzo di sfumature drammaticamente rosa. Ciò significa che la routine di make up diventa ancora una volta un modo per esprimere se stessi, piuttosto che seguire la moda del momento. Si possono usare vari colori e stili di make up per creare un look unico, che non è solo alla moda, ma che rispecchia anche la propria personalità. Il Coquette Makeup trend è dunque un modo per giocare con la propria immagine.

La tendenza trae ispirazione dalle più grandi icone di bellezza del passato, combinando elementi di varie estetiche recenti, tra cui:

Cold Girl, che fa apparire la pelle arrossata, come se si fosse stati esposta al vento gelido

Vanilla Girl, che prevede l’utilizzo soltanto di toni neutri come il bianco, il beige o un marrone molto chiaro

Siren Eyes e occhi da cerbiatto, che si concentrano su uno sguardo morbido ma drammatico fatto con l’eyeliner e/o l’ombretto sfumato verso le tempie

Blush douyin, in cui si applica il fard in punti specifici per dare alla pelle l’effetto di un rossore estremamente naturale

I brand che si ispirano al coquette make up per le loro collezioni

Le grandi case di cosmetici hanno già iniziato a rispondere all’impulso della tendenza. Gli e-commerce, ad esempio, hanno visto un incredibile aumento nelle vendite di palette di fard nell’ultimo anno. Pat McGrath sta contribuendo ad alimentare l’hype con diverse collezioni ispirate a Bridgerton, la serie tv targata Netflix che ha appassionato milioni di spettatori (e che ora attendono la nuova serie). La sua ultima Love Collection è disseminata di fard rosa perlati, splendidi ombretti liquidi scintillanti e rossetti brillanti. Nel frattempo, anche NARS ha rilasciato un’intera collezione attorno alla sua luminosa tonalità Orgasm rosa corallo, ormai diventata iconica.

Come creare il Coquette make up

Per creare un trucco “civettuolo”, gli esperti suggeriscono di concentrarsi sull’utilizzo di diverse nuance di rosa:

sulla palpebra mobile, truccata di rosa

sulla parte inferiore dell’occhio, rendendolo molto luminoso

su labbra “imbronciate”

sulle finiture perlate

e sulle guance rosee e dolcemente arrossate.

Ma, naturalmente, ogni persona può personalizzare il look in base alle proprie preferenze e alla forma del viso.

Il trucco coquette è una rivendicazione del potere femminile, che celebra la bellezza e l’innocenza in modo consapevole e giocoso. E con l’aumento della sua popolarità, sembra che questa tendenza continuerà a dominare la scena del trucco nel 2023.