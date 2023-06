Cosa fare e quali prodotti usare se ci si scotta con il sole

L’estate è finalmente arrivata e con essa la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta, magari in spiaggia o in piscina. Ma attenzione, perché l’esposizione al sole può causare spiacevoli scottature cutanee. Quando la pelle si scotta, è importante prendere provvedimenti tempestivi per alleviare il dolore e favorire una pronta guarigione. Ecco una guida pratica su cosa fare e quali prodotti utilizzare se ti scotti al sole.

Che cos’è una scottatura solare e quali sono i sintomi

Una scottatura solare è una lesione cutanea causata dall’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti (UV) del sole. Quando la pelle viene esposta al sole per un periodo di tempo eccessivo senza adeguata protezione, i raggi UV possono danneggiare le cellule cutanee, causando una reazione infiammatoria.

I sintomi più comuni di una scottatura solare includono:

Rossore.

Bruciore.

Sensibilità cutanea nella zona esposta.

La pelle può diventare calda al tatto e può comparire un lieve gonfiore.

In alcuni casi, le scottature solari possono causare prurito e desquamazione della pelle.

In casi più gravi, possono comparire vesciche o bolle, accompagnate da sintomi come febbre, mal di testa e malessere generale.

È importante notare che i sintomi di una scottatura solare possono variare da lievi a gravi, a seconda dell’intensità dell’esposizione solare e della sensibilità individuale. Le persone con pelle chiara sono generalmente più suscettibili alle scottature solari rispetto a quelle con pelle più scura, ma è importante proteggere tutti i tipi di carnagione per evitare danni a lungo termine. Riconoscere i sintomi di una scottatura solare è fondamentale per intervenire tempestivamente e prendere le misure appropriate per la cura e la guarigione.

I consigli da applicare dopo una scottatura al sole

Il primo passo da seguire è rimanere al riparo dal sole. Cerca un’ombra fresca o riparati con indumenti leggeri, come camicie a maniche lunghe e cappelli a tesa larga. Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, quando i raggi solari sono più intensi.

Una volta al sicuro dall’esposizione solare, puoi iniziare a trattare la scottatura. Il primo rimedio da adottare è l’applicazione di acqua fredda sulla zona colpita. Puoi utilizzare una spugna o un panno inumidito con acqua fredda e tamponare delicatamente la pelle scottata. Questo aiuterà a rinfrescare la pelle e ad alleviare il bruciore.

Dopo aver raffreddato la pelle, puoi applicare una lozione o una crema idratante specifica per le scottature solari. Scegli prodotti che contengano ingredienti lenitivi come l’aloe vera o la camomilla. Ti aiuteranno a lenire la pelle irritata e ad accelerare la guarigione.

Se la scottatura è particolarmente dolorosa, puoi prendere un analgesico da banco, come il paracetamolo o l’ibuprofene, per ridurre il dolore e l’infiammazione. Assicurati di seguire le istruzioni del produttore e di consultare un medico se hai dubbi o se i sintomi persistono.

È fondamentale evitare di grattare o toccare eccessivamente la pelle scottata, poiché potrebbe aumentare il rischio di infezioni. Inoltre, evita di applicare prodotti contenenti alcol sulla pelle scottata, in quanto possono seccarla ulteriormente.

Come prevenire le scottature solari

Per prevenire futuri danni da sole e scottature, ricorda di utilizzare sempre una crema solare con un alto fattore di protezione (SPF) e riapplicarla regolarmente, specialmente dopo il bagno o l’eccessiva sudorazione. Indossa occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi UV nocivi e indossa abbigliamento protettivo quando necessario.

Ricapitolando, se ti scotti con il sole, agisci dunque prontamente per alleviare il dolore e favorire una pronta guarigione. Cerca l’ombra, rinfresca la pelle con acqua fredda e applica una lozione lenitiva. Ricorda di evitare grattare o toccare eccessivamente la pelle scottata e di proteggerti adeguatamente dal sole in futuro.