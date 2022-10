Gli appassionati di prodotti di skincare e di bellezza lo sanno bene: non conta solo la quantità o la qualità dei cosmetici, ma anche come questi vengono usati sulla pelle. Per questo, alcuni esperti di beauty ci tengono a sottolineare periodicamente quali sono gli errori più comuni che generalmente molti di noi commettono durante la propria beauty routine.

C’è chi si fa abbagliare da confezioni lussuose senza stare a guardare troppo la sostanza, chi invece pensa che il fai da te sia la cosa migliore. Insomma, come spesso capita, la verità anche in questo caso sta nel mezzo: avvalersi della conoscenza di brand e marche prestigiose significa anche “comprare” parte della loro esperienza e dei loro studi nel settore ma questo non basta per avere una skincare routine corretta ed efficace. Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni che commettiamo quando si tratta di prendersi cura della nostra pelle.

Skincare routine, l’errore più comune che fanno (quasi) tutti

Partiamo dalle basi, che non dovrebbero essere mai saltate. La skincare basica è composta da tre fasi, saltare uno di questi passaggi significa che stiamo già sbagliando qualcosa:

Detersione , da fare mattina e sera con un prodotto scelto in base al tipo di pelle. In questo caso si intende anche l’eventuale rimozione di make up, per liberare la pelle dal trucco e dallo sporco accumulato durante la giornata.

, da fare mattina e sera con un prodotto scelto in base al tipo di pelle. In questo caso si intende anche l’eventuale rimozione di make up, per liberare la pelle dal trucco e dallo sporco accumulato durante la giornata. Idratazione , con una crema o un siero appunto idratante e che risponda alle esigenze della pelle, lavorando sui punti più critici.

, con una crema o un siero appunto idratante e che risponda alle esigenze della pelle, lavorando sui punti più critici. Protezione, che sta a indicare la necessità costante della pelle dai raggi solari. Bisogna quindi usare un prodotto con SPF.

Ed è proprio su questo punto che “casca l’asino”, perché molte persone tendono a trascurare la fase della protezione, relegando l’SPF ai soli mesi estivi: è sbagliato. La protezione solare va usata tutto l’anno, a prescindere dalla stagione meteorologica.

Skincare routine, come evitare di usare i prodotti sbagliati

Un altro errore molto comune è quello di utilizzare dei prodotti non adatti alla propria pelle e/o condizione del viso. Un’amica di cui ci si può fidare ci ha consigliato un prodotto perfetto per la sua pelle? Non è detto che valga la stessa cosa per noi. Prima di scegliere i cosmetici, infatti, cerchiamo di capire il nostro tipo di pelle per capire se abbiamo:

pelle secca : tende a screpolarsi e ad arrossarsi alla prima condizione meteorologica avversa.

: tende a screpolarsi e ad arrossarsi alla prima condizione meteorologica avversa. pelle grassa o acneica: tende a lucidarsi in fretta, sia che si indossi del make up o meno.

o acneica: tende a lucidarsi in fretta, sia che si indossi del make up o meno. pelle mista (e che quindi presenta in diverse zone del viso sia condizioni di pelle secca che di quella mista): ad esempio, la zona T si lucida in fretta ma il resto del viso rimane secco.

(e che quindi presenta in diverse zone del viso sia condizioni di pelle secca che di quella mista): ad esempio, la zona T si lucida in fretta ma il resto del viso rimane secco. pelle matura: in questo caso si ha bisogno di una dose extra di idratazione mirata e volta a lavorare sulle rughe e sull’elasticità della pelle.

Skincare routine, non sempre dipende al prezzo dei cosmetici

Un altro errore comune è pensare che se un prodotto costa tanto allora sicuramente sarà valido, e viceversa. Quello che dovrebbe realmente interessarci è l’INCI, ovvero la lista degli ingredienti contenuti nel prodotto, e l’affinità con la nostra pelle e le nostre esigenze. Se proprio si vuole guardare il prezzo, meglio investire in sieri o creme costose e di un certo tipo, che contengano ad esempio retinolo, acido ialuronico o altri principi attivi specifici.