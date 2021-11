La leader delle Hole ed ex moglie di Kurt Cobain non smette di stupire. Mai! Courtney Love ha detto addio alla sua folta chioma bionda, preferendo un taglio decisamente più corto a quello a cui ci aveva abituati. Il tono di biondo resta quello chiarissimo degli Anni 90 ma lo styling è quello del pixie cut che su di lei prende immediatamente un’anima rock.

La sempre ribelle e tosta Courtney, che del frontman dei Nirvana ha tenuto il cognome, ha presentato il suo nuovo look sul suo profilo Instagram con una didascalia che recita solo “Liberté”. Un’unica parola che racchiude il significato di questo taglio: libertà, praticità e spensieratezza. Praticamente un hair look che coincide perfettamente con il suo essere e che da rebel girl può trasformarsi in un attimo a icona sexy.

La voce di Celebrity Skin, 57 anni, ha seguito un trend che sta spopolando tra le vip nell’autunno 2021. Molte donne dello star system amano i tagli corti e il pixie cut, a metà fra il mullet e il buzz cut, è un look sempreverde per chi ama essere dinamica senza perdere in femminilità, un perfetto mix sporty-chic. Anche Sharon Stone ha inaugurato la stagione con lo stesso radicale taglio di capelli.

Il punto forte del pixie è essere praticamente perfetto su ogni tipo di viso e con ogni tipo di capello. Ma deve essere eseguito alla perfezione. La possibilità di pettinarlo in vari modi diversi lo ha reso uno dei tagli richiesti in assoluto. Il segreto per renderlo sempre glam è lasciare la tessitura il più naturale possibile, asciugare con il diffusore e un applicare un tocco di cera sui capelli bagnati prima di terminare lo stylist.