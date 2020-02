Courtney Love: la dedica a Kurt Cobain per l’anniversario di nozze

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 28esimo anniversario di matrimonio, Courtney Love ha voluto ricordare sui social il giorno delle sue nozze con Kurt Cobain.

Era il 25 Febbraio 1992 quando i due si sposarono a Waikiki Beach ad Honolulu, nelle Hawaii. Nella foto d’epoca condivisa su Instagram la cantante, già in attesa di Frances Bean, sfoggiava un abito bianco mentre Kurt anticonformista come sempre non indossava il completo di rito ma la sua iconica camicia di flanella a quadri.

Courtney ha commentato la foto con una dedica dolcissima al marito scomparso: “Ventotto anni fa ci siamo sposati a Waikiki Beach. Ricordo di essermi sentita immensamente grata e gioiosa, stordita. Sapevo di essere fortunata. Quest’uomo era un angelo. Ringrazio quest’uomo perché veglia su di me“.

In quel periodo i Nirvana erano all’apice della loro carriera ed anche la cantante stava sfondando nel mondo della musica con il gruppo Hole. Solo due anni dopo Kurt si è tolto la vita e la moglie, nel suo post, ha ricordato la lunga e difficile elaborazione del lutto: “La gran parte di questi ultimi ventotto anni è stata tortuosa, caotica, faticosa. È la cosa più brutta che si possa immaginare, ha quasi distrutto la mia capacità di resilienza. Quasi. Tuttavia, tra la strana divinità di Kurt e l’onore di avere al mio fianco qualche vero amico, c’è stato il regalo della sobrietà. Sono qui, adesso, e lo vedo sulla costa, mentre fa rock nel mondo libero. Mio marito“.