Courtney Love: i successi, le polemiche e l'amore con Kurt Cobain

Trasgressiva, ribelle, maledetta: Courtney Love è uno dei personaggi più controversi della storia della musica. Dal tragico e maledetto amore con Kurt Cobain agli eccessi di sesso, droga e debiti. L’artista poliedrica, che si è divisa tra musica e cinema sempre con discreto successo, non ha mai trovato pace fin dalla sua adolescenza. Neanche l’essere diventata mamma di Frances Bean ha placato il suo animo, anzi. Ha spesso perso la sua custodia e oggi continua ad avere un rapporto altalenante con la ragazza. La morte tragica di Kurt Cobain è stata un po’ fonte del suo successo e ma anche della sua distruzione.

È seguitissima sui social che usa spesso per attaccare colleghi e amici e che spesso le causano citazioni in tribunale. La sua carriera però, dai dischi con le Hole alle parentesi tra cinema e tv, le ha permesso di avere un nutrito numero di fan che la sostiene. Cosa sarebbe Courtney Love senza scandali?

I 56 anni di Courtney Love

Courtney Love compie 56 anni: una vita sempre al limite che non è stata più la stessa dopo la morte del marito Kurt Cobain. Eccessi di ogni genere dal sesso alla droga e alle provocazioni ne hanno fatto un personaggio, nel bene e nel male.

Seppure il suo ultimo lavoro discografico risalga al 2015, l’artista ha continuato in questi anni a esibirsi sui palchi dei festival musicali in giro per il mondo, oltre a qualche apparizione tv e al cinema. La regina dell’alternative rock è nota soprattutto per la sua costante voglia di dire la sua sui social su qualsiasi argomento.

L’infanzia e gli esordi nel mondo della musica

Courtney Michelle Love Harrison è nata il 9 luglio 1964 a San Francisco. Cresciuta in Oregon, fin da giovanissima è attratta dalla musica e segue gli stili del momento con derive alternative, new wave e punk. Sono questi generi che influenzeranno i suoi lavori futuri. Si dimostrò subito ribelle, sempre in fuga e sempre in viaggio non trovando mai un posto dove mettere radici. Il divorzio dei suoi genitori, quando lei aveva solo 6 anni, ha influenzato molte delle sue scelte successive.

Viaggiò in Irlanda, Giappone e Inghilterra. Nel 1986 decise di stabilirsi a Los Angeles dove debuttò al cinema con un ruolo nel film Sid and Nancy. Non una storia a caso visto che il film si basava sulla vita tormentata di Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols. Courtney tornò in fretta alla musica, cambiando ancora città. Giunta a Minneapolis formò il suo primo gruppo: la band post-punk femminile Babes in Toyland with Kat Bjelland.

Un’esperienza fugace. Infatti la tormentata Courtney Love tornò a Los Angeles nel 1989. Proprio qui fondò la sua band più nota e quella che la portò alla notorietà mondiale, le Hole. Il gruppo, formato da Eric Erlandson (chitarra), Jill Emery (basso) e Caroline Rue (batteria) debutta con il disco Pretty on the inside, nel 1991, e ottiene subito un buon successo.

Courtney Love e Kurt Cobain, un amore maledetto

L’incontro che le cambiò la vita però avvenne nel 1990. Courtney Love si innamorò del bello ma problematico frontman dei Nirvana, band grunge di enorme successo in quegli anni. Kurt Cobain sembrava aver trovato uno spiraglio di serenità al fianco della musicista ma la travagliata storia d’amore tra i due riempe le pagine dei giornali, oscurando quasi la loro musica. Courtney era stata già sposata, per un brevissimo arco di tempo, con il musicista Falling James Moreland ma, nel 1992, convolò a nozze con Cobain. Le nozze si celebrarono a Waikiki, una spiaggia del quartiere di Honolulu dello stato delle Hawaii, e il 18 agosto dello stesso anno nacque la figlia Frances Bean.

La coppia, sempre sulle prime pagine dei giornali, venne accusata di ogni tipo di eccesso. Si disse persino che la Love facesse uso di eroina anche durante la gravidanza. Il matrimonio, con i suoi alti e bassi, durò solo due anni. Infatti l’8 aprile del 1994 Kurt Cobain si suicidò con un colpo di fucile in casa sua.

Courtney Love ne uscì distrutta ma questo periodo coincide con il suo massimo successo musicale con le Hole. Infatti l’album Live through this uscì solo una settimana dopo la morte di Cobain che, secondo indiscrezioni mai confermate, avrebbe scritto buona parte dei testi del disco.

Courtney Love dopo Kurt tra musica e cinema

Dopo la morte di Kurt Cobain la vita di Courtney, mamma vedova sempre distratta da droga e alcool, sembrava in caduta libera. Forse proprio l’improvviso successo musicale l’aiutò a restare a galla. Seguì il terzo disco delle Hole, Celebrity Skin, che ebbe decisamente meno successo del precedente.

Questo spinse l’artista ad allontanarsi momentaneamente dalla musica e ad avvicinarsi al cinema. Una scelta azzeccata visto che girò in poco tempo quattro film che ebbero un buon successo: Feeling Minnesota (1996), Basquiat (1996), Man on the moon (1999) al fianco di Jim Carrey. Per Larry Flynt – Oltre lo scandalo riceve anche una nomination ai Golden Globe.

Nel 2002 recitò in 24 ore al fianco Charlize Theron mentre il 2004 segnò il suo ritorno alla musica con il primo disco da solista, America’s Sweetheart. Nel 2006 tornò a far parlare di sé con l’autobiografia Dirty Blonde: The Diaries of Courtney Love.

Nel 2010 venne travolta da nuove polemiche quando decise di tornare con le Hole con una formazione totalmente nuova e senza il consenso dell’altro membro fondatore, Eric Erlandson. Nacque così Nobody’s Daughter, l’ultimo album di inediti della Love. Sono seguiti una serie di singoli, fino alla recente Mother, tratto dalla colonna sonora di The Turning. Courtney Love è apparsa in alcune serie tv come Sons of Anarchy, Empire e Revenge.

Le polemiche con Dave Grohl dei Foo Fighters

Nel 2012 Courtney Love è partita all’attacco contro Dave Grohl accusandolo su Twitter di aver fatto sesso con Frances Bean, la figlia avuta da Kurt Cobain. Il musicista, oltre a essere il leader dei Foo Fighters, era uno dei componenti della band del cantautore scomparso. Dave quindi è sempre stato legato alla famiglia ma tra lui e Courtney ci sono sempre state scintille. Fin dalla scomparsa di Kurt, la cantante ha accusato Dave di molteplici cose.

Il tutto è culminato con queste pesantissime accuse della vedova Cobain contro l’amico. “Ho le prove e dei testimoni pronti a dichiarare che Dave ha molestato mia figlia, è un malato di sesso“. Un macigno enorme sul musicista, che ha prontamente risposto agli attacchi.

“Sfortunatamente Courtney è in preda a un altro odioso eccesso di rabbia su Twitter. Queste nuove accuse sono preoccupanti, offensive e assolutamente false“. La cantante ha poi ritirato le accuse, smentite dalla stessa Frances Bean, e nel 2014 ha finalmente accettato di salire sul palco con Dave Grohl sotterrando l’ascia di una guerra mediatica durata ben 20 anni.

Vita privata, famiglia e scandali di Courtney Love

Lo status di vedeva più famosa della musica non ha impedito a Courtney Love di continuare la sua tormentata vita sentimentale. Tra le sue storie successive possiamo citare quelle con Edward Norton, Dave Navarro e Billy Corgan.

Ma sono stati soprattutto i problemi legali e gli scandali a riempire le pagine dei giornali. L’uso eccessivo di droga, vari arresti, risse e denunce per atteggiamenti non consoni portarono nel 2003 alla perdita della custodia della figlia Frances Bean che fu affidata alla nonna materna.

Tante le cause per debiti e buchi finanziari per milioni e milioni di dollari. Nonostante sua figlia sia stata allontanata ancora numerose volte da lei, le due hanno un rapporto molto stretto ed è Frances Bean a portare avanti la memoria di Kurt Cobain visto che la madre ha avuto continui conflitti con gli altri membri dei Nirvana.

Una nota positiva è che Courtney Love nel 2005 fu tra le prime a consigliare alle college di non andare a cena con il produttore Harvey Weinstein, cosa le costò il posto nell’agenzia che la rappresentava. Le sue dichiarazioni sono state riprese solo nel 2017, dopo lo scoppio dello scandalo #MeToo.

5 curiosità su Courtney Love

Su di un personaggio così controverso come Courtney Love ci sono molte curiosità che il grande pubblico non conosce:

a 15 anni ha iniziato lavorando come spogliarellista per mantenersi lontana da casa;

ha speso 29 milioni di dollari in avvocati per difendersi nelle numerose cause giudiziarie a suo carico;

in un’intervista, dopo la morte del marito e sotto effetto di pesanti stupefacenti, mostrò una bustina con le presunte ceneri di Kurt Cobain dichiarando di volerle sniffare;

ha recitato al fianco di Marilyn Manson in Sons of anarchy;

sono continue le dispute e gli scontri con Dave Grohl e Kris Novoselic, ex membri dei Nirvana, per la pubblicazione o meno di inediti della band.