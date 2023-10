Dark Velvet è il colore capelli "lunatico" dell'inverno 2023

Nonostante le temperature un po’ “anomale” che persistono in questo autunno, l’inverno 2023 si avvicina velocemente e porterà con sé le temperature fredde, le festività natalizie e, naturalmente, la domanda fondamentale in campo beauty: quale sarà il colore dei nostri capelli in questa stagione invernale? Secondo gli esperti, con il sole che cala prima e meno luce naturale da sfruttare durante il giorno, è il momento ideale per abbracciare nuance più audaci, come il nero corvino, il “cherry cola” e il cosiddetto “dark velvet“.

Inverno 2023, spazio al colore e alle tendenze

Cambiare colore dei capelli può essere un processo drammatico, specialmente quando coinvolge la decolorazione. Tuttavia, questa stagione si prospetta un po’ meno scioccante rispetto all’autunno, quando le tonalità castane e il rosso acceso erano secondo gli esperti i colori di punta. Per coloro che desiderano un tocco di audacia in più per l’inverno 2023, ci sono le tendenze ispirate al cibo che si stanno facendo strada nei saloni di bellezza. Sono il “latte bronde”, il “cherry cola” e il castano “ginger”, tutte opzioni considerate allettanti per i mesi più freddi.

Per chi, invece, preferisce un cambiamento più tenue rispetto al proprio stile attuale, i colpi di sole rimangono un modo semplice per rinfrescare l’acconciatura senza impegnarsi in un cambio di colore completo. Secondo l’esperto Sachi Kumagai, le meches fortemente contrastanti negli ultimi anni stanno perdendo popolarità, a favore di quelle più naturali. “Le persone vogliono un aspetto più naturale e che richieda meno manutenzione”, ha dichiarato ad Allure.

Rosso Velluto Scuro: Il “dark velvet” dell’Inverno 2023

Abbiamo detto che tra le tendenze di colore per i capelli di questa stagione, spicca il dark velvet, il rosso scuro effetto “velluto”, una scelta sorprendentemente seducente e perfetta per i più “lunatici”. Quest’inverno, i capelli rossi si presentano in una nuance intensa e avvolgente. Come ha spiegato ad Allure il famoso esperto di colorazione capelli Tom Smith, di tanto in tanto i colori dei capelli subiscono una sorta di evoluzione stagionale. Dall’autunno con toni più tenui di rame si passa a sfumature più audaci e decise per l’inverno, e questa direzione è già ben visibile.

Se i capelli non sono però naturalmente rossi e si sta pensando di adottare questa tonalità, non c’è motivo di preoccuparsi. Secondo l’esperto, il dark velvet può apparire ancora più affascinante col passare del tempo, soprattutto se si hanno radici scure. la ricrescita creerà un affascinante effetto ombré che sfuma dal nero al rosso scuro.

Il dark velvet è quindi una scelta sicuramente audace, ma conferisce una forte personalità a chi lo sfoggia. È una tonalità che cattura l’attenzione e aggiunge calore all’aspetto invernale. Quindi, per chi sta cercando un modo per far risaltare i capelli in questa stagione fredda, il rosso velluto scuro va sicuramente considerato come opzione.

Dunque, anche l’inverno 2023 porta con sé una serie di opzioni affascinanti per colorare i capelli, ma è il dark velvet a distinguersi come una delle scelte più audaci. Questa tonalità intensa e avvolgente è perfetta per aggiungere un tocco di calore e personalità al look invernale. Quindi, se si è pronti per un cambio di stile e si vuole in qualche modo “spiccare” in mezzo alla folla, il rosso velluto scuro potrebbe essere la scelta più coraggiosa.