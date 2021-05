Colpi di luce, come ottenere l'effetto sunkissed su tutti i colori di capelli

Capelli luminosi senza stravolgere il colore naturale? Con i colpi di luce, una tecnica di schiaritura che regala tridimensionalità alla chioma e nuova luce al volto. I colpi di luce (o meches) si possono fare su tutte le lunghezze di capelli (con tagli corti, medi e lunghi).

Per un effetto naturale, il colore deve essere scelto in base al proprio incarnato e al colore dei capelli. Scopriamo come riuscirci per colpi di luce perfetti.

Cosa sono i colpi di luce?

I colpi di luce sono dei riflessi tono su tono che hanno come obiettivo quello di illuminare il viso e di dare movimento e tridimensionalità alla chioma. Si tratta di una soluzione perfetta per coloro che preferiscono non modificare il colore di base ma che, allo stesso tempo, desiderano ravvivarlo e rinnovarlo.

I colpi di luce sono delle schiariture che si fanno su tutta la ciocca con un decolorante e differiscono dalla tecnica del french balayage che invece non interessa le radici della chioma ma solo le lunghezze.

I vantaggi dei colpi di luce sono molti: hanno lunga tenuta, coprono anche i capelli bianchi e sono perfetti da fare su tutti i tipi di capelli, siano questi mossi o lisci, chiari o scuri, lunghi o corti.

Come si fanno i colpi di luce?

Quando si parla di colpi di luce non ci si riferisce a una tinta totale dell’intera capigliatura ma, piuttosto a un metodo di colorazione parziale dei capelli tono su tono. Nello specifico, viene eseguita la decolorazione solo su alcune ciocche.

Tecnicamente, le schiariture vengono create utilizzando un prodotto a base di perossido di ossigeno, noto come acqua ossigenata e dal potere schiarente, unito a decoloranti di diversa tipologia, in base all’effetto che si vuole ottenere.

Questo tipo di schiaritura nasce per simulare l’effetto schiarente dei raggi del sole, quindi a meno che non si voglia ottenere un effetto molto contrastante sulla chioma, essi non devono risultare né esageratamente contrastati con il colore di base, né non troppo uniformi a esso.

Colpi di luce e colore dei capelli

La scelta dei riflessi giusti per i colpi di luce non dovrà essere mai casuale o dettata solo dalle tendenze del momento. Per essere sicure di aver fatto la scelta giusta, si dovrà tenere in considerazione il colore di base dei propri capelli e il sottotono della pelle. Ecco come fare:

capelli castani : a questa tipologia di colore si addicono i riflessi dorati e sfumati verso il rame o il cioccolato. Questi toni caldi andranno a valorizzare un viso dagli occhi scuri ;

: a questa tipologia di colore si addicono i e sfumati verso il rame o il cioccolato. Questi andranno a valorizzare un viso dagli ; capelli neri o mori : per una capigliatura molto scura e una carnagione olivastra con occhi marroni le tonalità giuste da scegliere saranno nocciola , cioccolato e mogano;

: per una capigliatura molto scura e una con le tonalità giuste da scegliere saranno , cioccolato e mogano; capelli biondo scuro : se la carnagione è media e gli occhi sono marroni o nocciola, si può optare per tonalità ambrate, miele o caramello ;

: se la carnagione è media e gli sono o nocciola, si può optare per tonalità ambrate, miele o ; capelli biondo cenere : per ravvivare un colore un po’ spento e far risaltare degli occhi azzurri e una carnagione chiara , il colore da scegliere per i colpi di luce sarà un biondo platino ;

: per ravvivare un colore un po’ spento e far risaltare degli e una , il colore da scegliere per i colpi di luce sarà un ; capelli rossi: perfetto il binomio capelli naturalmente rossi e biondo platino. Chi desiderasse un effetto più naturale e scuro, potrà optare per colpi di sole dai toni rame scuro o rosso ramato.

Colpi di luce fatti in casa

Per creare dei colpi di luce in casa, bisogna procurarsi un kit che è composto da:

bustina di decolorante;

ossigeno in crema a 10, 20, 30 o 40 vol. (da scegliere in base al livello di schiaritura che si desidera avere sui capelli);

1 mantellina;

1 paio di guanti in gomma;

1 ciotola di plastica;

1 pennello da tintura;

1 pettine a coda;

carta stagnola q.b. (per ricavare delle strisce di un paio di cm di larghezza);

2 pinze per capelli.

I passaggi non sono molti e bisogna avere un po’ di pazienza e fare molta pratica affinché il risultato finale sia quello desiderato. Procedete in questo modo:

nella ciotola di plastica mescolare con l’aiuto del pennello 50 g di decolorante e 50 ml di ossigeno in crema; dividere i capelli in 4 sezioni con un pettine a coda e fermare le ciocche con le pinze per capelli. Ogni sezione sarà ulteriormente suddivisa in altre ciocche sottili; prendere ogni ciocca sottile e appoggiarla sulla carta stagnola. Quindi, stendere con il pennello il composto preparato precedentemente partendo dalla radice sino alle punte; chiudere la ciocca nella carta stagnola ripiegandola su se stessa. Ripetere il procedimento con tutte le altre ciocche restanti; lasciare in posa per almeno 20 minuti; srotolare le ciocche dalla carta stagnola e procedere con il consueto lavaggio.

4 consigli per colpi di luce perfetti