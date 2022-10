Dirty Martini Nails, il trend unghie ispirato al famoso cocktail

Quest’autunno il verde promette di rimanere il colore principale in fatto di cosmetica: grande protagonista dell’estate con le sue infinite sfumature, si appresta a rimanere con noi anche nelle stagioni più fredde, grazie anche a quelle che vengono chiamate le “Dirty Martini Nails”.

L’ispirazione al famoso cocktail è lampante, a partire già dal nome: questa manicure è stata infatti decretata da alcuni esperti la vera must have di stagione, nonostante sia comparsa per la prima volta diverse stagioni fa. Complici anche le celebrities e le influencer che hanno deciso di arricchire proprio con una punta di verde la propria manicure, a partire da Selena Gomez (recentemente tirata in ballo in un’intervista di Hailey Baldwin per la sua storia passata con Justin Bieber), ma non solo.

Dirty Martini Nails, come realizzare le unghie ispirate al famoso cocktail

Le unghie alla “Dirty Martini” possono essere realizzate con una base trasparente, una prima variante prevede:

sulla punta o verso le cuticole (la posizione è assolutamente a scelta, anche in base alla lunghezza dell’unghia) viene dipinta una piccola goccia di verde oliva .

. Dentro il cerchio verde, a sua volta, è inserita una piccolissima goccia di rosso scuro.

Il risultato finale è proprio una piccola oliva, simile a quella che caratterizza l’iconico cocktail. Un’altro disegno molto popolare per realizzare le Dirty Martini Nails si ottiene così:

stendere una base uniforme di verde oliva su tutte le unghie

oliva su tutte le unghie realizzare dei piccoli pallini rosso scuro, uno per unghia.

Anche in questo caso il richiamo all’oliva del cocktail sarà lampante. La fantasia può fare il resto: apprese le basi, infatti, è possibile farsi ispirare dal Dirty Martini per creare la propria varianti di “cocktail nails”.

Ciò che infatti accomuna tutte le varianti di questa manicure è la gamma di colori usati. Sono sostanzialmente due: verde oliva e rosso scuro che, abbinati insieme con l’uso di forme tondeggianti, richiamano la caratteristica unica del cocktail: l’oliva nel bicchiere.

Dirty Martini, l’origine del cocktail che ha ispirato le unghie della stagione 2022

Tecnicamente, il Dirty Martini è un cocktail da aperitivo, ideale per accompagnare piatti di pesce e verdure. Nella sua preparazione, rispetto alla ricetta più classica, viene aggiunto un pizzico di liquido di salamoia delle olive. La ricetta prevede l’utilizzo di vodka, vermouth dry e appunto la salamoia. Questa variante deriva dal più popolare Martini, che secondo le tante storie che girano attorno al suo mito, sarebbe stato inventato da un barman italiano emigrato in America.

Una delle tante leggende sulla sua nascita, narra che sia stato servito per la prima volta in un club di New York a John. D. Rockefeller, nel lontano 1912. Il bicchiere in cui viene servito è la coppetta da cocktail, conosciuta proprio come il “Martini cocktail glass” e ha la forma conica rovesciata immediatamente riconoscibile.

Manicure e moda: come abbinare le Dirty Martini Nails

Comparso in numerose serie tv e altrettanti film di Hollywood, questo cocktail e tutte le sue varianti sono diventati un vero e proprio simbolo. Per questo le Dirty Martini Nails colpiscono a primo impatto e si apprestano a diventare le compagne ideali per i primi aperitivi della stagione. Infine, secondo le fashion guru, questa manicure è perfetta se abbinata con un abbigliamento casual e glamour, caratterizzato principalmente dal denim: un paio di jeans e un maglione oversize completeranno il look della stagione.