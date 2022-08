Selena Gomez sempre più paladina del body positive. L’attrice è da tempo impegnata a lanciare messaggi contro il body shaming, proprio come ha fatto nel suo ultimo video di TikTok, mentre posava in costume su una barca.

Nella clip Gomez risponde con ironia a chi è dall’altra parte dell’obiettivo e le chiede di trattenere il fiato prima di scattare una foto: “Non trattengo il respiro… Gli stomaci veri sono tornati di moda…”, risponde la popstar, mentre si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve in un costume intero fiorato, da lei stessa disegnato.

Un invito ad amare sé stessi per come si è, dunque, senza compromessi o sotterfugi e i suoi milioni di follower pare proprio abbiano apprezzato il messaggio. Nei commenti, infatti, si leggono molti utenti esprimere gratitudine verso le sue parole: “Mi fai sentire a mio agio nella mia stessa pelle”, ha scritto qualcuno, “Sei il miglior modello a cui far riferimento…”, fa eco un altro.

Gomez, in Italia per le vacanze estive, indossa uno dei suoi capi della linea beach wear, creata proprio tutti i corpi femminili: “Ciò che amo di questo marchio è che celebra le donne che amano il proprio corpo regalandosi incondizionatamente la grazia che meritano. Spero che lo amiate anche voi tanto quanto me…”, aveva scritto sui social lanciando il brand.