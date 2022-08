Doposole in gel, la consistenza della freschezza: i migliori sul mercato

Con l’arrivo dell’estate si fa impellente il desiderio di rinfrescare la pelle dopo una giornata passata al sole. Proprio per questo arrivano in soccorso i cosiddetti prodotti doposole in gel, prodotti formulati con un preciso scopo, la cui texture non è dettata da una scelta casuale.

Prima però, spendiamo qualche parola a proposito della protezione solare, il cui filtro contro i raggi UVA e UVB protegge la pelle dai danni del sole. Mai come in estate ne abbiamo quotidianamente bisogno, ricordando però l’importanza di usarla durante tutto l’anno. Fatte le dovute premesse, possiamo concentrarci sul doposole, che appunto viene usato dopo essere stati esposti ai raggi solari.

Proprietà e importanza del doposole: perché va usato?

Sebbene siamo portati a pensare che il doposole serva solo a rinfrescare, è bene ricordare tutte le sue proprietà:

Rinfresca la pelle dopo l’esposizione solare

Lenisce la pelle accaldata

Idrata in profondità

Contrasta i radicali liberi stimolati proprio dal sole

Non a caso, i migliori doposole sono quelli a base di aloe vera, calendula, camomilla e acido ialuronico. I doposole in gel, proprio grazie alla loro consistenza, sono pensati in modo che la pelle possa godere di un effetto freddo immediato: una manna dal cielo dopo ore e ore passate sotto i raggi del sole.

Doposole in gel, i migliori da provare

I migliori doposole in gel sono pensati per far sì che vengano immediatamente assorbiti, in modo da rimanere leggeri sulla pelle ma allo stesso tempo idratare come si deve, lenendo anche la pelle più accaldata.

Rilastil Sun System Gel Doposole

Gel doposole idratante di casa Rilastil, leggero e facilmente assorbibile, aiuta la pelle esposta al sole ed è adatto sia per il viso che per il corpo. Regala un’immediata sensazione di freschezza e morbidezza. Contiene pantenolo, acido ialuronico e allantoina: la sinergia degli ingredienti crea un’azione estremamente idratante.

Equilibra – Gel Doposole

Equilibra ha dedicato una linea da usare proprio dopo una classica giornata passata al mare. Tra questi prodotti c’è il gel doposole calmante, che contiene il 40% di aloe vera e succo di cetriolo. Reidrata, lenisce e calma la pelle dopo l’esposizione solare, donando una piacevole sensazione di freschezza. La sua formula in gel è totalmente trasparente e non lascia segni sulla pelle, è facile da spalmare e si assorbe velocemente. Il prodotto aiuta a rinfrescare e idratare la pelle, grazie alle vitamine e ai minerali contenuti nell’aloe vera. È risaputo infatti che questa pianta ha proprietà calmanti e riparatrici, soprattutto nei casi di scottature ed eritemi solari.

Clarins – After Sun

Il gel doposole della linea di Clarins dedicata alla cura della pelle dopo l’esposizione solare è rinfrescante e restituisce comfort alla pelle, aiutando a rendere l’abbronzatura ancora più duratura. Con la sua formula calmante, curativa e idratante aiuta a proteggere la pelle dai danni causati dall’esposizione solare. È priva di parabeni, solfati, glutine, pigmenti e ftalati, caratteristiche che la rendono ideale anche per le pelli più sensibili. È adatta da usare sia sul viso che sul resto del corpo.

Bioderma – Photoderm Gel After Sun

Bioderma da oltre quarant’anni lavora per ideare formule adatte alle pelli più sensibili. I suoi prodotti sono pensati per essere usati prima e dopo l’esposizione solare. La linea dedicata al sole si chiama Photoderm, dove trova posto anche il gel doposole. Questo prodotto garantisce la protezione della pelle dopo una giornata passata sotto il sole e la aiuta a rigenerarsi. Regala un effetto immediato rinfrescante, idrata e coccola la pelle dopo l’abbronzatura.