I migliori prodotti anti macchie per l'estate 2022

Le macchie scure sul viso e sul corpo sono i segni tangibili lasciati dallo scorrere del tempo e dall’aggressività dei raggi solari. Per questo, proteggere la pelle, soprattutto in estate ma anche durante il resto dell’anno, diventa una regola imprescindibile.

L’invecchiamento cutaneo si manifesta proprio attraverso le cosiddette macchie dell’età e sono caratterizzate da una maggiore concentrazione di pigmentazione. Alcuni fattori esterni possono accelerare questo processo, come i raggi dannosi del sole.

Tra i diversi tipi di macchie della pelle ci sono anche quelle solari, chiamate anche lentigo solari: hanno solitamente forme irregolari e un colore che va dal rossastro al marrone scuro. Compaiono soprattutto:

sul volto

sulle spalle

sulle mani

sul decolletè

insomma su tutte quelle zone che sono state maggiormente esposte ai raggi solari. Tutta colpa dei raggi ultravioletti, che innescano il meccanismo della melanina responsabile della comparsa delle macchie.

Esistono diversi metodi e prodotti per combattere le macchie solari, partendo dal presupposto che per prevenirle non c’è altro modo se non usare la protezione solare tutto il corpo. Sulle macchie già presenti, invece, si può andare intervenire attraverso diversi trattamenti, come il peeling o il laser, che riescono a restituire un colorito omogeneo alla pelle, liberandola dalle discromie.

Sole ed estate, i migliori prodotti anti macchie

A proposito di creme e prodotti per intervenire sulle macchie con la skincare routine, secondo gli esperti quelli più efficaci per schiarire le macchie solari sono a base di vitamina C e che contengono l’acido cogico. Ci sono anche quelle a base di rucinolo, che stimolano le cellule responsabili dell’eliminazione della melanina.

La Roche Posay – Anthelios UVMune 400

Partiamo dalla base, ricordando come sempre l’importanza della protezione solare per prevenire la comparsa delle macchie. Il miglior anti macchie di sempre rimane quindi la protezione solare, con alto SPF, come questa di La Roche Posay, che ha preparato la sua Anthelios UVMune 400 con SPF 50+. Fatta di una protezione solare completa, resistente all’acqua e al sudore. Protegge dai raggi UVB e UVA ed è adatta a tutti tipi di pelle, comprese quelle più problematiche e allergiche.

The Ordinary – Glycolic Acid 7% Toning Solution

Tra i prodotti più amati di questo periodo c’è senza dubbio anche la soluzione tonica di The Ordinary, a base di acido glicolico, presente nella formula al 7%. È in grado di esfoliare la pelle, permettendo il ricambio cellulare e lavorare così anche sulle zone iperpigmentate del viso. Contiene anche radice di ginseng e aloe vera, che insieme lavorano per supportare la pelle e lenirla.

Caudalie – Vinoperfect Serum Eclat Anti Taches

Si tratta di un siero da applicare sulla pelle per combattere le macchie scure e allo stesso tempo donare nuova luminosità alla pelle. Si può abbinare con diversi prodotti del brand, a partire dalla protezione solare per il giorno e per finire con sieri e creme per la skincare serale.

Collistar – concentrato anti macchia

Questa crema è a base di acido glicolico e niacinamide, ed è stata formulata proprio per schiarire progressivamente le macchie dovute al sole, all’invecchiamento cutaneo o all’acne. Un vero e proprio trattamento localizzato.

Filorga – Skin Unify

Filorga ha preparato la linea Skin Unify proprio per agire sulle macchie cutanee. I suoi prodotti aiutano a uniformare l’incarnato e a ridurre le macchie. Inoltre è prevista anche un’azione protettiva anti inquinamento: la linea è stata testata sotto controllo dermatologico e la texture dei prodotti è leggera e fondente. È la soluzione ideale per intervenire sulle macchie e sui coloriti non uniformi. La linea è composta da un siero uniformante e illuminante, abbinato a una crema nutriente.