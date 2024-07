Emergenza unghia rotta: come ripararla in attesa della prossima manicure

A tutte è capitato almeno una volta nella vita: un’unghia perfettamente curata si rompe nel momento meno opportuno, rovinando l’intera manicure e provocando un fastidioso disagio. Che fare quando ci si trova in questa situazione e non si ha la possibilità di recarsi immediatamente dall’estetista? Fortunatamente, esistono diversi metodi fai da te per riparare temporaneamente un’unghia rotta, permettendovi di mantenere mani curate e ordinate fino al prossimo appuntamento professionale. E che dire se si rompe quando si è appena fatta una manicure perfetta? Non temete, esistono diversi metodi efficaci per riparare un’unghia rotta a casa, in modo semplice e veloce, senza bisogno di correre dall’estetista. Ecco una guida pratica su come affrontare questa piccola emergenza beauty.

Primo soccorso per l’unghia rotta

Quando un’unghia si rompe, la prima cosa da fare è pulire la zona per evitare infezioni. Lavate con cura l’area con acqua pulita e applicate un disinfettante come acqua ossigenata. Se l’unghia ha causato una piccola ferita e il dolore persiste, potete applicare del ghiaccio per ridurre il gonfiore e il sanguinamento.

Metodo della colla per unghie

Uno dei metodi più rapidi per riparare un’unghia rotta è usare la colla per unghie. Ecco come fare:

Applicate una piccola quantità di colla per unghie sulla frattura.

Tenete l’unghia in posizione fino a quando la colla non si è asciugata.

Una volta asciutta, limate delicatamente l’unghia per uniformare la superficie​.

Metodo della bustina di tè

Il metodo della bustina di tè è un rimedio casalingo molto efficace:

Tagliate un piccolo pezzo di una bustina di tè, abbastanza grande da coprire la frattura dell’unghia.

Applicate uno strato di smalto trasparente sull’unghia rotta.

sull’unghia rotta. Posizionate il pezzo di bustina di tè sopra la frattura e premete leggermente per farlo aderire.

di tè sopra la frattura e premete leggermente per farlo aderire. Applicate un altro strato di smalto trasparente sopra la bustina e lasciate asciugare​.

Metodo del nastro adesivo

Un altro trucco veloce è l’uso del nastro adesivo:

Tagliate un piccolo pezzo di nastro adesivo trasparente .

. Applicatelo sulla frattura per mantenere l’unghia in posizione.

sulla frattura per mantenere l’unghia in posizione. Rifinite con uno strato di smalto trasparente per fissare il nastro.

Metodo della polvere di acrilico

Se avete un po’ più di tempo e gli strumenti giusti, potete usare la polvere di acrilico:

Applicate uno strato sottile di colla per unghie sulla frattura.

sulla frattura. Immergete l’unghia nella polvere di acrilico .

. Lasciate asciugare e poi limate per ottenere una superficie liscia​.

Come prevenire le rotture future

Per evitare che le unghie si rompano, è importante seguire alcune semplici regole di prevenzione:

Applicate quotidianamente una crema idratante sulle mani e sulle unghie per mantenerle forti e flessibili.

sulle mani e sulle unghie per mantenerle forti e flessibili. Evitate l’uso di solventi aggressivi che possono indebolire le unghie.

che possono indebolire le unghie. Seguite una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura per garantire un apporto adeguato di vitamine e minerali necessari per la salute delle unghie.

Riparare un’unghia rotta non è quindi così complicato come sembra. Con i giusti strumenti e un po’ di pazienza, potete rimediare a questa piccola emergenza beauty in pochi minuti. Questi metodi vi permetteranno di mantenere la vostra manicure intatta fino al prossimo appuntamento dall’estetista.