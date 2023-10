5 prodotti super strong per chi ha unghie fragili o che si spezzano

Le unghie fragili o che tendono a spezzarsi sono una lotta comune per molte persone. Non solo possono essere dolorose, ma possono anche apparire poco attraenti. Fortunatamente, esistono prodotti specifici che possono aiutarti a rinforzare le tue unghie e mantenerle sane. Di seguito vediamo alcune soluzioni efficaci per chi soffre di unghie fragili o che si spezzano.

Perché le unghie diventano fragili e da cosa dipende?

Le unghie fragili o che si spezzano possono derivare da diverse cause. In molti casi, è una combinazione di fattori che contribuiscono a rendere le unghie più deboli. Ecco alcune delle cause più comuni:

Una dieta carente di nutrienti essenziali come la biotina, la vitamina E e il ferro può influire sulla salute delle unghie. Le unghie, come i capelli, sono costituite principalmente da proteine, quindi assicurarsi di avere una dieta equilibrata è fondamentale.

come mordere le unghie o usarle come strumento per aprire oggetti possono causare danni fisici alle unghie, indebolendole ulteriormente. Alcune condizioni mediche, come il diabete, la psoriasi o la sindrome di Raynaud, possono influenzare la salute delle unghie. Inoltre, l’assunzione di determinati farmaci può avere effetti negativi sulle unghie.

Smalti rinforzanti

Smalto per unghie Vegan Traspirante - Colore NC20 Verde Smalto per unghie disponibile in diverse tonalità con formula vegana e traspirante

Una delle prime soluzioni da considerare sono gli smalti rinforzanti. Questi prodotti contengono ingredienti speciali, come la cheratina o il calcio, che aiutano ad aumentare la resistenza delle unghie. Puoi applicarli come uno smalto normale e ottenere risultati visibili nel giro di poche settimane. Assicurati di seguire le istruzioni per ottenere i massimi benefici.

Olio per cuticole

Naissance olio di jojoba d'Oro biologico Certificato Ricco di sostanze nutrienti utili per la pelle, come acidi grassi, vitamine e fitosteroli

Non unge

Puro al 100% Contro Nessuno

L’olio di jojoba d’Oro di Naissance è puro al 100%, non raffinato, pressato a freddo. La profumazione rilascia un odore tenue e di noci, mentre il suo colore va dal giallo chiaro al dorato. Ideale per idratare la pelle, le mani e le unghie, per ammorbidire i capelli o per essere usato come base per il massaggio o per lozioni aromaterapeutiche se mescolato a oli essenziali.

Mantenere le cuticole sane è fondamentale per la salute delle unghie. Gli oli per cuticole, come l’olio di jojoba o l’olio di mandorla, possono idratare e proteggere quest’area delicata, contribuendo a prevenire le unghie fragili e le spezzature. Applicare regolarmente un olio per cuticole può fare la differenza.

Integratori alimentari

Swisse Capelli Forti Donna 30 Compresse Integratore per rafforzare i capelli soprattuto durante l'autunno. Contiene le vitamine de complesso B

Spesso, le unghie fragili possono essere il risultato di carenze nutritive. Gli integratori alimentari contenenti biotina, vitamina E, zinco e acidi grassi omega-3 possono favorire la crescita di unghie più forti. Consulta il tuo medico o un dietologo prima di iniziare qualsiasi integratore per assicurarti di scegliere la soluzione giusta per te.

Lime per unghie di buona qualità

Lime per Unghie 100/180 professionali multifunzione Set di lime per unghie, lavabili. Il pacchetto contiene 12 lime, ideali per le unghie più fragili

Usare una lima per unghie di alta qualità è fondamentale per prevenire la rottura delle unghie. Evita le lime troppo ruvide che potrebbero danneggiare ulteriormente le unghie. Lima le unghie con movimenti delicati, tutti nella stessa direzione, per evitare danni.

Proteggi le tue mani

PODERM - Trattamento unghie a base di piante riparatrici, fortificanti e nutrienti Trattamento olio-siero ideale per curare e proteggere le unghie più fragili e che tendono a rigarsi facilmente

Le attività quotidiane, come il lavaggio delle mani o l’uso di detergenti aggressivi, possono indebolire le unghie. Indossa guanti protettivi o utilizza prodotti specifici adeguati quando lavori con sostanze chimiche o fai lavoretti domestici per prevenire danni alle unghie

Infine, se le tue unghie sono particolarmente fragili e necessitano di un intervento più serio, puoi considerare di consultare un professionista delle unghie. I trattamenti come le ricostruzioni in gel o acrilico possono fornire una soluzione a lungo termine per unghie più forti.

Se soffri di unghie fragili o che tendono a spezzarsi, esistono molte opzioni disponibili per aiutarti a rinforzarle. Dai trattamenti fai-da-te agli integratori alimentari, ci sono diverse soluzioni che puoi provare. Ricorda che la costanza è la chiave per ottenere unghie più forti e più sane. Consulta sempre un professionista se hai preoccupazioni serie sulla salute delle tue unghie.