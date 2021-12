Emma Marrone cambia look. La cantante, che sta per terminare la sua avventura da giudice di X Factor Italia, ha deciso di incamminarsi verso la strada del Festival di Sanremo 2022 con un nuovo taglio di capelli. La voce di Io sono Bella infatti è tra i nomi dei 22 concorrenti scelti da Amadeus e che a febbraio si esibiranno sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione della kermesse canora.

L’artista ha deciso di darci un taglio quindi e per prima cosa lo ha annunciato ai suoi follower con un post nelle storie in cui pettinava i suoi lunghi capelli biondi: “Ultima spazzolata… questo non mi mancherà”. Poi sul suo profilo sono comparse tre foto, una di seguita all’altra. Nella prima nessuna immagine e sfondo bianco. “Punto”. Nella seconda una foto di una treccia tagliata e il la lettera “E” nella didascalia. Nell’ultima immagine ancora un fondo bianco, “A Capo”.

Si ricomincia così per Emma Marrone, con un nuovo stile, sbarazzino e pratico. Un taglio che l’ex volto di Amici di Maria De Filippi aveva già sfoggiato in passato: un pixie cut asimmetrico, rasato sulla nuca e con i ciuffi frontali più lunghi. L’artista salentina manca da dieci anni al Festival. Era il 15 gennaio 2012, quando venne annunciata la sua partecipazione a Sanremo 2012 con il brano Non è l’inferno, scritto per lei da Kekko Silvestre e con le musiche composte da Luca Sala ed Enrico Palmosi. In quella edizione Emma Marrone vinse e chissà che anche questa volta, con un nuovo look alla mano e una nuova canzone che sicuramente avrà il sostegno dei fan, la cantante porterà a casa un grande successo.