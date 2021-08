Ha detto sì! Amadeus torna alla conduzione del Festival di Sanremo

Non c’è due senza tre, recita un popolare proverbio, e questa volta Amadeus ce lo conferma. Il celebre conduttore televisivo ha detto sì a Sanremo per il terzo anno consecutivo. Il suo ritorno all’Ariston, voluto fortemente dall’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme al direttore di RaiUno, Stefano Coletta, è stato reso noto il 5 agosto durante l’edizione delle 20.00 del Tg Uno.

Vi raccomandiamo... Elodie vittima di body shaming al Festival di Sanremo

“Io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Sanremo di seguito. È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato della Rai Fuortes e il direttore di RaiUno Coletta che mi hanno voluto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ascoltare le canzoni e condividerle con voi”, ha commentato Amadeus, come riporta Il Fatto Quotidiano.

Anche il direttore di RaiUno Stefano Coletta ha fatto i complimenti ad Amadeus ai microfoni del Tg Uno:

“Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022. Amadeus ha già annunciato che ci saranno delle grandi novità; alla base della sua decisione di condurre nuovamente la kermesse musicale, infatti, c’è la garanzia di una nuova idea di fondo e di un progetto diverso, condizioni necessarie per il conduttore per poter vivere appieno la sua terza esperienza sul palco del Teatro Ariston.