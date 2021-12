Corti, mossi e…rosa. Eva Herzigova con un bob scalato e ricco di schiariture è semplicemente perfetta. La top model, negli anni, ha sfoggiato tagli sempre più corti, che mettono in risalto il viso e accentuano la sua bellezza algida. Uno stile molto femminile nonostante il corto, semplice ma davvero raffinato.

Negli anni la top model è sempre rimasta fedele al bob, e ora è apparsa su Instagram con un hair style ultra scalato e sbarazzino. Eva, in realtà, non ha tinto davvero i capelli di rosa, ma ha utilizzato un filtro che li fa apparire tali. Del resto, il suo biondo naturale, che negli anni la modella ha schiarito sempre più, si presta molto bene ad un tocco di rosa, ed è davvero perfetto per chi ama questo stile: la piega mossa e la scalatura ad hoc danno volume ai capelli di Eva, tendenzialmente lisci, che qui si gonfiano in modo molto naturale.

Uno stile adatto, insomma, sia per chi ha i capelli molto lisci ed è in cerca di movimento e volume, ma anche per coloro che, con un capello naturalmente mosso o riccio, vogliono sfoggiare un taglio corto e non impegnativo: le scalature, infatti, fanno sì che per mantenere la chioma al meglio ci sia bisogno di pochi accorgimenti, come un diffusore e una buona schiuma per definire il riccio. Pratico, semplice e veloce.

E per chi vuole osare ancora di più, le tinte fluo e pastello sono la nuova moda della stagione invernale 2021, basta saper dosare il colore e sceglierne uno che si sposi bene con il nostro incarnato. Ed Eva Herzigova, con il suo bob scalato e (fintamente) total pink sta davvero benissimo!