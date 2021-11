Camila Cabello sfoggia i suoi nuovi capelli turchesi (e le stanno benissimo)

Novo look per Camila Cabello. La cantante e protagonista dell’ultimo musical di Prime Video Cinderella, è apparsa su Instagram più in forma che mai dopo la rottura con il fidanzato Shawn Mendes. Domenica pomeriggio, infatti, la principessa del pop ha pubblicato una foto sui suoi profili social che la ritrae mentre sfoggia un look completamente nuovo. E l’attenzione non può che essere calamitata dal colore dei capelli, tra il turchese e il verde menta. “Mi sono ripulita bene” ha scritto a corredo di una gallery con tre diversi scatti.

Nella prime due foto Camila indossa un top con volant che fa da pandant con la nuova tinta. Nell’ultima, invece, si mostra prima del restyling. Ad aiutare la cantante nel suo cambio di look è stato il noto hair stylist Dimitris Giannetos, che ha pubblicato una clip di Camila con il suo nuovo look su Instagram, insieme alla didascalia “CA MINT A“.

Camila Cabello è stata legata sentimentalmente al cantante Shawn Mendes per due anni. Il 19 novembre 2021 i due hanno annunciato la fine della loro relazione. È stato proprio Shawn a dare l’annuncio per entrambi sulla sua pagina Instagram: “Hey ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma il nostro amore l’uno per l’altro come essere umani è più forte di sempre. Abbiamo iniziato la nostra relazione come migliori amici e continueremo ad esserlo. Apprezziamo così tanto il vostro supporto sin dall’inizio. Camila e Shawn”.

Camila al momento si sta concentrando molto sulla sua carriera. Cenerentola, il film musical che la vede protagonista ha riscosso davvero un grande successo.