Caschetto o taglio bob: a chi sta bene?

È il taglio di capelli più amato e più imitato di sempre, con un termine abusato potremmo definirlo iconico: il caschetto o taglio bob può essere corto, medio o lungo, ma quali sono le sue caratteristiche e a chi sta bene? Proprio le diverse lunghezze e declinazioni, con ciuffo, con frangia o senza, mosso o liscio, infatti, gli permettono di valorizzare forme del viso e lineamenti diversi.

Il caschetto non manca mai nelle tendenze di stagione in fatto di tagli, che si tratti della primavera-estate o dell’autunno inverno, ma la sua storia arriva davvero da lontano. E se in molte scelgono lo stile vintage per incoraggiare un lato audace della loro personalità, nel XX secolo ha simboleggiato la donna indipendente, progressista e spensierata.

La storia del caschetto

Da Cleopatra (che in realtà indossava un copricapo intrecciato) all’aviatrice Amelia Earhart passando per la visionaria Giovanna d’Arco, sono moltissimi i personaggi femminili forti che nel corso della storia sono stati definiti dalla loro acconciatura bob. In tempi più recenti, ovviamente, i media hanno fatto la loro parte nel diffonderla e farla divenire un simbolo.

All’inizio del Novecento a Parigi inizia a diffondersi la moda del corto, tanto che la stessa Coco Chanel taglia i suoi capelli nel 1916. In quegli anni, a diffonderla prima di tutti negli Stati Uniti fu l’attrice e ballerina Irene Castle. Durante la Prima Guerra Mondiale, il caschetto diventa una scelta di praticità per le crocerossine, ma sono gli anni Venti a consacrarlo come taglio glamour, grazie alle eroine di carta di F. Scott Fitzgerald e alle dive in carne e celluloide come Louise Brooks, Joan Crawford, Clara Bow, Colleen Moore, Ina Claire e la star del cinema olandese Truus van Aalten.

In quegli anni le donne diventano sempre più indipendenti (a volte sole, a causa della guerra o delle epidemie) e escono per andare al lavoro, conquistano il diritto di votare, fanno sport. Insomma, le vecchie regole della femminilità e della moda stanno loro sempre più strette.

Taglio bob: a chi sta bene?

Da allora il caschetto non ha smesso di evolversi con le tendenze: da Doris Day a Twiggy, dal pageboy all’Eton Crop, si è allungato e accorciato, ha preso volume negli anni Ottanta per tornare lisci all’inizio del Duemila.

I trend di oggi non mettono limiti a questo taglio. L’unica vera domanda da farsi prima di parlarne con il parrucchiere è: a chi sta bene?

Corto

Il bob corto può valorizzare diversi tipo di viso. Con un volto di forma rettangolare l’ideale è un caschetto all’altezza degli zigomi, per spezzare la continuità. Il viso triangolare può smussare i suoi angoli con una frangia mossa, e lo stesso vale per il volto quadrato che può essere ingentilito da punte mosse.

Se, infine, avete un viso ovale, questa regolarità vi permetterà di sbizzarrirvi con diverse opzioni. Perché non provare con una riga laterale con frangia?

Medio

Il caschetto medio è senz’altro uno dei tagli più cool tra cui scegliere, anche se non sta bene proprio a tutte. Il taglio medio e medio-lungo, infatti, è perfetto con la forma a cuore e a diamante dagli zigomi prominenti, ma non è adatto a volti stretti e lunghi, quindi allungati o rettangolari. Queste forme, infatti, rischiano di apparire ancora più lunghi. La soluzione è puntare su un taglio medio scalato che permetta di aggiungere volume sopra la testa e ai lati del volto. Qualcuno ha detto anni Ottanta?

Lungo

Il long bob, o lob, è perfetto per valorizzare volti ovali, triangolari e rettangolari. Meno indicato per quelli tondi e quadrati, con queste forme può star meglio con uno stile mosso o riccio, con scalature a incorniciare il volto e riga laterale, evitando tagli simmetrici e pari.