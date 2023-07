Eyes make-up: 7 prodotti per esaltare gli occhi marroni

Gli occhi marroni, con la loro profondità e calda tonalità, sono tra i più versatili e belli della natura. Per metterli in risalto e donare loro uno sguardo magnetico, il make-up è un’arma preziosa. Tuttavia, per ottenere il miglior risultato possibile, è fondamentale conoscere la teoria dei colori e gli abbinamenti più appropriati. Andiamo quindi alla scoperta di 7 fantastici prodotti, nonché di utili suggerimenti, per esaltare al meglio gli occhi marroni e creare un make-up da sogno.

Ombretto dorato

Ombretto KIKO Milano High Pigment Eyeshadow 02 Ombretto dorato pigmentato e perlescente per make-up occhi curato ed elegante 5 € su Amazon Pro pigmentato Contro Nessuno

Il dorato è un colore che si sposa magnificamente con gli occhi marroni, poiché enfatizza il loro calore naturale. Applicando un ombretto dorato sulla palpebra mobile, si crea un effetto luminoso e seducente che cattura la luce e dona profondità allo sguardo.

Eyeliner marrone

Per un look più naturale, ma comunque definito, l’eyeliner marrone è l’ideale. Questo colore si fonde perfettamente con gli occhi marroni, è un’ottima alternativa al solito nero e crea un effetto delicato e sofisticato.

Per un tratto più sottile e discreto, puoi utilizzare una matita ,

, mentre se desideri uno sguardo più intenso, l’eyeliner liquido sarà la scelta migliore.

Mascara volumizzante

Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali Mascara resistente all'acqua, volumizzante: regala un effetto ventaglio sulle ciglia e resiste all'acqua e al sudore 7 € su Amazon 10 € risparmi 3 € Pro waterproof Contro Nessuno

Un buon mascara volumizzante è essenziale per donare profondità e spessore alle ciglia, incorniciando gli occhi in modo magnetico. Scegli una tonalità nera per andare sul sicuro e ottenere un contrasto perfetto con il colore dei tuoi occhi marroni.

Ombretto verde oliva

PUROBIO - Matitone Duo Occhi Night, Verde - 2.80 Gr Matitone che offre due prodotti in un uno: da una parte è un kajal, dall'altra ombretto. Per un trucco occhi completo e intenso 3 € su Amazon 8 € risparmi 5 € Pro Due in uno

Contro Nessuno

Il verde oliva è un colore complementare agli occhi marroni nella teoria dei colori ed è perfetto per creare un look originale ed elegante. Applica questo ombretto lungo la rima delle ciglia inferiori per uno sguardo accattivante e alla moda.

Matita beige

Una matita beige o bianca può essere utilizzata per illuminare la rima interna dell’occhio, rendendo lo sguardo più aperto e luminoso. Questo piccolo accorgimento ti aiuterà a dare risalto agli occhi marroni e a renderli più grandi. La tonalità andrebbe scelta in base al proprio sottotono di pelle, seguendo la solita regole delle nuance fredde per sottotoni freddi e tonalità calde per sottotoni caldi.

Ombretto prugna

BioNike Defence Color Eyelumiere Ombretto Illuminante - 505 Marsala Ombretto in stick disponibile in diverse nuance per trucco occhi impeccabile e pratico 8 € su Amazon 16 € risparmi 8 € Pro in stick Contro Nessuno

Il prugna è un altro colore complementare per gli occhi marroni. Questa specifica tonalità crea un bellissimo contrasto e dona uno sguardo intenso e seducente. Puoi sfumare delicatamente l’ombretto prugna sulla piega dell’occhio per un effetto sofisticato.

Palette di colori neutri

Max Factor Masterpiece Nude Palette 8 Ombretti dal Colore Intenso con formula cremosa e sfumabile. 3 finish, tonalità cappuccino nudes 11 € su Amazon 21 € risparmi 10 € Pro a lunga durata Contro Nessuno

Infine, una buona palette di colori neutri sarà il tuo alleato in ogni occasione. Tonalità come beige, marrone chiaro e malva ti permetteranno di creare look sia naturali che più intensi, adattabili a qualsiasi situazione.

Altri consigli per valorizzare gli occhi marroni

La scelta dei colori per il make-up degli occhi marroni si basa sulla teoria dei colori, che sottolinea le relazioni tra i colori complementari e armoniosi. Oltre agli esempi dati, ricorda che

il viola,

il bronzo

e il rame

sono anch’essi colori ideali per valorizzare gli occhi marroni. E non dimenticare i trend del momento, come il Latte Make-up, che si rifà proprio alle tonalità calde del marrone.

Per ottenere il massimo da questi prodotti e colori, considera sempre il tuo tono di pelle, la forma degli occhi e l’occasione per cui stai creando il make-up. Ricorda, infine, che l’applicazione degli ombretti richiede un po’ di manualità e pazienza, in modo da creare una buona sfumatura per un risultato naturale e professionale.