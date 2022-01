Il nuovo balayage (caramello) di Federica Nargi è semplicemente divino

Federica Nargi ha deciso di concedersi un restyling al rientro dalla lunga vacanza alle Maldive con tutta la famiglia. La modella, per coccolare i suoi capelli sfibrati dalla salsedine del mare, è corsa dal parrucchiere, dove ha optato per un balayage molto caldo e sensuale, con schiariture color caramello che creano un contrasto molto delicato con la nuance cioccolato della sua chioma.

“Sistematina ai capelli post mare“, ha scritto l’ex velina su Instagram, dove ha pubblicato una foto che la ritrae con il nuovo taglio e il nuovo colore. Uno scatto che ha conquistato i suoi follower e fatto incetta di like (quasi 150mila cuori) e commenti positivi, come quello della sua amica Chechu, alias Cecilia Rodriguez, che ha scritto: “Ma io lo dico sempre, sei la più bella….“.

Il nuovo balayage di Federica Nargi è l’ideale per la stagione invernale e si sposa benissimo con i suoi capelli castani e la carnagione leggermente abbronzata. Le schiariture caramello sono davvero molto leggere, quasi impalpabili, e mettono in risalto gli occhi nocciola, illuminandoli. La modella ha anche deciso di scalare i capelli e accorciare le punte, lasciandosi poi conquistare dalla frangia ‘a tendina’, molto in voga in questo momento, optando però per un formato super long, che le incornicia la fronte.

Il balayage è una delle tecniche più amate dalle star (e non solo), ed è la soluzione ideale per molte chiome. Infatti, è perfetta per nascondere eventuali difetti con strategici giochi di luci e ombre, si adatta alla perfezione sia ai capelli ricci che ai lisci, va benissimo con qualsiasi base naturale, dal castano scuro al biondo, ed è sempre più personalizzabile. Insomma, quello di Federica Nargi è un look assolutamente da copiare per tutte coloro che vogliono illuminare la propria chioma cioccolato.