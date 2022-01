Cecilia Rodriguez, le sue scarpe con tacco sono il trend dell'inverno 2022

Cecilia Rodriguez è appena tornata a Milano dopo la romantica vacanza sulla neve a Madonna di Campiglio, con il suo fidanzato, l’ex ciclista (e oggi influencer) Ignazio Moser, ed è pronta a regalarci tanti nuovi outfit tutti da copiare. L’influencer argentina, infatti, ha già condiviso su Instagram una foto che ci mostra un paio di scarpe di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Un paio di décolleté di Mach & Mach semplicemente divine.

Nello scatto condiviso con i suoi follower – che ha fatto, naturalmente, incetta di like -, Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un minidress nero super aderente e con le maniche lunghe. Un capo molto semplice che lascia tutta l’attenzione ricadere sulle scarpe. Con tacco a spillo vertiginoso, queste décolleté non sono certo comode, ma la loro bellezza merita senza dubbio uno sforzo in più.

A punta e nei toni del grigio, queste scarpe presentano un cinturino di strass alla caviglia ed un doppio fiocco dello stesso materiale posto sulla punta. I dettagli luminosissimi che abbracciano tutta la scarpa la impreziosiscono molto, rimandando ai modelli gioiello che sono in super trend in questa stagione. Il doppio fiocco frontale, la decorazione in microcristalli, la lavorazione della punta, il tacco a spillo (ben undici centimetri!), rendono queste scarpe davvero speciali.

Cecilia Rodriguez le ha abbinate ad un semplice vestitino nero, ma sono perfette anche con un paio di jeans skinny o con una gonna. L’importante è giocare con i contrasti: un outfit minimal renderà il giusto spazio alle scarpe senza appesantire il look. Insomma, delle décolleté importanti, senza dubbio, che hanno il potere di rendere unica la serata.