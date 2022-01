Balayage che passione è proprio il caso di dirlo, una hair look che è capace di donare alla chioma riflessi incantevoli, proprio come quelli di Vittoria di Savoia. La primogenita di Emanuele Filiberto e dell’attrice francese Clotilde Courau ha compiuto 18 anni il 28 dicembre 2021, e su Instagram già spopola.

Tra i sogni nel cassetto della neo maggiorenne c’è quello di entrare nel mondo della moda dalla porta principale e in effetti pare proprio che abbia tutte le carte in regola per riuscirci. Lineamenti dolci e lunghissimi capelli biondi, impreziositi da un balayage che dona a Vittoria di Savoia un’allure sofisticata e luminosa.

Sul socibal, dove è seguita da oltre 65mila follower, la modella in erba sfoggia la sua chioma dai riflessi caldi, un mix perfetto tra il color miele e il caramello: ideale combinazione per scaldare il suo biondo naturale creando una texture cromatica ricca di dinamicità. E se pensavate che il balayage fosse passato di moda, vi possiamo assicurare che non è così.

Tra le tecniche di colorazione questa è rimasta una delle più diffuse e, anche se ha subito diverse modifiche nel corso dei mesi, la sostanza rimane la stessa: schiarire i capelli accostando ai riflessi natural, tonalità leggermente più chiare, per creare mood luminosi. Perfetto per le chiome bionde che vogliono ravvivare e movimentare il proprio colore senza stravolgerlo, ma ideale anche per le castane e le rosse che desiderano dare grinta al loro look.

Un hair trend pratico e femminile sia su capelli lunghi che medi, ma soprattutto non teme il fastidioso effetto ricrescita e non necessita di manutenzione frequente. Una capatina dal parrucchiere ogni sei settimane andrà benissimo per riaccendere il colore e tonalizzare le lunghezze.