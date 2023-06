Hai mai usato i salva palpebra cadente? Ecco cosa sono e come si applicano

Se hai affrontato il problema delle palpebre cadenti, sai quanto possa essere frustrante. Le palpebre cadenti non solo possono influire sull’aspetto estetico del viso, ma anche sulla visione, creando un disagio quotidiano. Fortunatamente, esistono soluzioni come i salva palpebra cadente che possono aiutare a risolvere questo problema. Di seguito esploreremo cosa sono, come si applicano e perché possono migliorare anche il make up.

Salva palpebra cadente: cosa sono

I salva palpebra cadente, noti anche come fasce per palpebre o strisce adesive per palpebre, sono dispositivi progettati per sollevare e sostenere le palpebre superiori cadenti. Sono composti da materiali sicuri per la pelle, come adesivi medicali, che consentono loro di aderire alle palpebre in modo confortevole e discreto. L’obiettivo principale dei salva palpebra cadente è quello di creare un effetto di sollevamento, donando agli occhi e allo sguardo un aspetto più aperto e giovane.

Questo accessorio i rivela molto utile in caso di occhio incappucciato, i cosiddetti “hooded eyes”. Con questa definizione si intende una particolare forma dell’occhio in cui la pelle sopra la palpebra mobile ricopre parzialmente o completamente la piega naturale della palpebra superiore. Questa condizione può creare l’illusione di un’area degli occhi più piccola e può influire sull’applicazione del trucco.

Occhio incappuciato e palpebra cadente: come rimediare

La palpebra cadente è spesso associata all’occhio incappucciato. Quando la pelle perde elasticità o si rilassa, può verificarsi una palpebra cadente. Questo può accentuare ulteriormente l’effetto incappucciato dell’occhio, rendendo la palpebra superiore pesante e riducendo l’area visibile della palpebra mobile.

Per chi ama usare il make up, l’occhio incappucciato e la palpebra cadente possono rappresentare una sfida. La presenza della pelle in eccesso sulla palpebra mobile può far scomparire l’ombretto o l’eyeliner applicati, rendendo il trucco meno visibile o facendolo sbavare. Inoltre, l’ombretto può trasferirsi sulla parte superiore dell’arcata.

L’uso dei salva palpebra cadente può essere una soluzione efficace per affrontare sia l’occhio incappucciato che la palpebra cadente dal punto di vista cosmetico. Questi dispositivi aiutano a sollevare la palpebra superiore e a creare una superficie più ampia e visibile. Ciò consente una migliore applicazione del trucco sugli occhi e può contribuire a ottenere un aspetto più aperto e definito.

Come si usano i salva palpebra cadente

Ma come si applicano i salva palpebra cadente? In genere, il processo è piuttosto semplice.

Prima di tutto, è importante pulire accuratamente la pelle delle palpebre, rimuovendo qualsiasi olio, trucco o crema presenti.

Successivamente, si prende la striscia adesiva e si applica nell'incavo della palpebra superiore, seguendo la linea naturale dell'occhio.

Una volta applicata correttamente, la striscia aderirà alla pelle e solleverà delicatamente la palpebra, creando un aspetto istantaneamente più aperto e "leggero".

È importante assicurarsi che la striscia sia posizionata correttamente e che non causi disagio o irritazione. Ora che sai cosa sono i salva palpebra cadente, puoi decidere quale soluzione potrebbe essere più adatta alle tue esigenze, per aprire lo sguardo e truccarti senza indugi. Ricorda sempre di seguire le istruzioni del produttore del prodotto che hai scelto di comprare e, se hai dubbi o preoccupazioni, consulta un professionista oculista.