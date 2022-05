I beauty look con gli eyeliner colorati sono la tendenza del 2022. La domanda che però molte si pongono è come fare per sperimentare con i colori sul proprio viso senza dover comprare una tonnellata di pennelli diversi. Ebbene, si può fare: basta usare l’ombretto.

Colori pastello, frosty eyeshadow, floating eyeliner dalle tonalità più particolari: ormai stanno spopolando i make-up con i colori come protagonisti. Seppur l’eyeliner nero rimanga un classico insuperabile, sono tornate in voga molte delle tonalità usate negli anni ’80 e ’90, dal verde elettrico al fucsia all’azzurro pastello.

Comprare confezioni di eyeliner per ogni colore che possa essere in pendant con i propri outfit, però, può diventare complesso e dispendioso. Un modo, però, c’è: si può usare l’ombretto bagnato per disegnare delle vere e proprie linee sinuose come quelle dell’eyeliner, con un effetto uguale se non migliore.

L’idea arriva da un’influencer su TikTok, Monet McMichael, che ha mostrato al suo pubblico come fare questo “trucco” suggeritole da un’amica, arrivando ad avere più di 30milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. È molto semplice: si deve intingere un pennello sottile nell’acqua micellare e poi andare a prelevare l’ombretto del colore che interessa. L’applicazione, poi, è come quella dell’eyeliner, per cui si traccia la forma della linea che si vuole sull’occhio e si aspetta che il colore si asciughi. Un meccanismo molto simile a quello degli acquerelli, ma con una resa pazzesca.

@monetmcmichael new fav unlocked OMG. catch me rocking a new eyeliner color every day 💅🏽 ♬ original sound - monet mcmichael 🤍

Il video è subito diventato virale e l’eyeliner-ombretto ha spopolato. Alcuni make-up artist, vedendolo su TikTok, hanno aggiunto che per fissare il trucco sarebbe preferibile usare uno spray, così che non si rovini (essendo l’acqua micellare pensata per rimuovere il trucco, non per metterlo).