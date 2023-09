Honey Lips, 5 prodotti per avere labbra color miele

Dalle tendenze di bellezza su TikTok e Instagram, impariamo che è possibile sperimentare qualsiasi colore sulle labbra, a patto che sia abbinato con sapienza. Dopo il successo dello Strawberry make-up di Hailey Bieber, il trend che è riuscito a spopolare è quello delle “Honey lips”, le labbra dal delicato tono miele.

Il giallo potrebbe non essere facile da indossare, ma questa tendenza – forse – ha cambiato la percezione comune. A ideare questo look è stata la creator Eva Larosa, già conosciuta per aver lanciato la tendenza delle “diamond lips”. Il mood è simile, con l’obiettivo di ottenere labbra carnose, ma questa volta invece del bianco opalescente, il protagonista è un colore caldo, morbido e dolcissimo, dorato quanto basta per esaltare la pelle.

Un recente articolo su The Cut ha analizzato questa tendenza beauty di paragonare il make-up al cibo, che siano frutti, bevande o dolci. E allora dopo la “pelle glassata” del 2022, è arrivato il momento del miele per le labbra. Può sembrare un accostamento insolito, ma in realtà mette in evidenza quanto le tecniche di make-up possano rendere il nostro viso più morbido e seducente. Le “honey lips” riescono proprio a ottenere questo risultato, mettendo in risalto la bellezza delle labbra e facendole diventare le protagoniste indiscusse del volto.

Come realizzare le honey lips e 5 prodotti da usare

Per realizzare le “honey lips”, possiamo partire dall’esfoliazione delle labbra. Questo passaggio è fondamentale per eliminare qualsiasi traccia di secchezza e pellicine. Ad esempio, si può usare quello formulato da Kiko.

Dopo aver applicato un burrocacao e magari un prodotto rimpolpante, il passo successivo è applicare un ombretto dorato con sottotono giallo, estremamente luminoso. Applicatelo con il dito nella parte centrale del labbro superiore, sfumando leggermente sull’arco di Cupido, e poi sul labbro inferiore.

Successivamente, utilizzate una matita marrone calda per delineare i contorni laterali della bocca, creando la forma desiderata e sfumandola leggermente verso l’interno.

Gli ultimi due step includono l’applicazione di un gloss pescato glitterato su tutte le labbra e un tocco finale di ombretto nella stessa tonalità in cui l’avevamo già applicato per intensificarlo.

Il risultato sarà un look super luminoso, ideale da abbinare magari a un trucco occhi dello stesso colore e a un illuminante. Si tratta di un trucco semplice ma d’impatto, ideale per chi ama i colori caldi e i toni marroni ma desidera provare qualcosa di diverso dai soliti nude.

Le “honey lips” sono dunque una tendenza audace e affascinante che sta conquistando il mondo del make-up. Con i giusti prodotti e la tecnica corretta, è possibile ottenere labbra irresistibili e glamour, perfette per risplendere anche in autunno o in qualsiasi occasione in cui si desidera un tocco di luminosità. Quindi, perché non osare con il colore miele e trasformare le vostre labbra in un’autentica delizia?