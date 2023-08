I colori dell'autunno-inverno 2023-24 in 4 prodotti iconici per la skincare

Con l’arrivo delle stagioni più fredde, l’attenzione si sposta verso le tendenze di bellezza che caratterizzeranno l’autunno e l’inverno del 2023-24. Le passerelle delle maison più prestigiose hanno già svelato nelle scorse settimane i segreti del beauty look dominanti, che puntano senza dubbio ad enfatizzare alcuni dettagli chiave, accompagnati da una palette cromatica raffinata. Di seguito esploriamo tre prodotti iconici per la cura della pelle che catturano perfettamente i colori e gli stili caratteristici di questa stagione.

Siero rimpolpante per le labbra

Rimmel London Oh My Gloss Plump Lucidalabbra con oli Idratanti, per labbra morbide e finish ultra-luminoso Effetto 3D 7 € su Amazon 11 € risparmi 4 € Pro rimpolpante Contro Nessuno

Il fulcro del beauty look autunno-inverno 2023-24 si concentra sulle labbra juicy, ovvero labbra dal volume aumentato per un effetto “succoso”, morbide e con un finish lucido e “specchiato”. Questo effetto si può ottenere con l’ausilio di prodotti specifici, come i lip plumper e sieri rimpolpanti arricchiti con ingredienti idratanti e volumizzanti.

Le nuance autunno-inverno 2023-24

Quanto ai colori che predominano in questa stagione troviamo una variazione del classico rosso, leggermente più chiaro e con una sfumatura dal sapore “vintage”. Questa tonalità di rosso, intensa ma allo stesso tempo discreta, crea un effetto vivace e sofisticato, e sarà perfetto per i prossimi mesi più freddi.

Siero allungante per le ciglia, per uno sguardo incisivo

Durante le sfilate di alta moda, un elemento che ha attirato l’attenzione è stato l’uso audace del mascara ad “effetto ragno”. Questo stile di trucco occhi si basa su ciglia molto lunghe e sottili, ben separate tra loro per creare un aspetto affascinante e seducente. Molti brand hanno adottato questa tendenza, dimostrando che lo sguardo incisivo e penetrante è un must-have per la prossima stagione autunnale.

RefectoCil® Lash & Brow Booster Siero rinforzante per ciglia e sopracciglia con applicatore. Adatto anche per gli occhi e le pelli più sensibili 49 € su Amazon Pro Dermatologicamente testato Contro Nessuno

L’ideale, prima di passare al trucco, sarà quindi avvalersi di sieri allunganti e nutrienti per le ciglia. Si tratta di prodotti specifici da usare ogni giorno e da integrare nella propria skincare routine. La maggior parte di questi sieri sono dotati di un pennellino per applicare il siero proprio all’attaccatura delle ciglia e favorire quindi la crescita naturale. I risultati arriveranno grazie alla costanza, applicando il siero giorno dopo giorno.

Pelle Glowy e sopracciglia naturali per la skincare autunno-inverno 2023-24

Revolution - Siero per le imperfezioni e i pori - 10% niacinamide + 1% zinco Siero a base di vitamina b3 e zinco per combattere i segni delle imperfezioni e le macchie scure sul viso 15 € su Amazon Pro Niacinamide al 10% Contro Nessuno

Dopo alcune stagioni di predominio del trucco opaco e matt, il look glowy è decisamente tornato per restare. Una pelle luminosa e radiante è il fondamento di questa tendenza, ottenuta con l’uso di basi luminose e illuminanti. Il risultato è un incarnato fresco e sano, che contrasta con le giornate grigie dell’autunno e dell’inverno. Prima di passare al trucco, però, si può ottenere una pelle radiosa e senza imperfezioni con una skincare adeguata e con creme e sieri idratanti.

Pasta modellante per sopracciglia

Collistar - Sopracciglia Impeccabili Cera Modellante + Polvere Colorata Cera per fissare le sopracciglia con polvere pigmentata per riempirle e uniformarle 21 € su Amazon Pro 2 in 1 Contro Nessuno

Infine, per la stagione autunno-inverno 2023-24 le sopracciglia naturali sono ancora in primo piano, con una forma folta e pettinata verso l’alto. Questa scelta contribuisce a mantenere l’aspetto generale del viso armonioso e naturale. Per mantenerle quindi il più naturale possibile e al loro posto, è possibile usare una pasta fissante da pettinare sui peli con l’apposito scovolino, in modo da ottenere la forma che più si desidera.

Questi prodotti iconici per la cura della pelle sono l’emblema di questa stagione e ti permetteranno di abbracciare appieno l’atmosfera elegante e avvolgente di questi mesi.