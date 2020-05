Lip plumper: a cosa serve e i migliori

Dalla sua prima apparizione sul mercato del make-up, negli anni Novanta, non ha fatto che conquistare nuove fan: il lip plumper è il prodotto di bellezza che promette – e regala – labbra carnose e rimpolpate. È un prodotto a base di acido ialuronico – naturalmente presente nella nostra pelle, contribuisce all’idratazione e all’elasticità della stessa – e altre sostanze come mentolo, cannella o peperoncino che in piccole quantità contribuiscono a rendere le labbra più voluminose per qualche ora. Generalmente, viene commercializzato in forma di gloss, ma ne esistono versioni in rossetto e in crema.

Volete sapere a cosa serve, come si usa e quali sono i migliori volumizzanti per le lebbra in commercio, dalle proposte dei top brand a quelle low cost fino a quelle vegane? Ecco la guida della redazione di DireDonna sul lip plumper.

A cosa serve e come si usa

Che si tratti di gloss (trasparenti o colorati) o di rossetti, i lip plumper hanno un effetto rimpolpante immediato che però dopo qualche ora svanisce. Al fine di prolungarne l’effetto è quindi necessario applicare il prodotto più volte al giorno.

Va applicato prima del rossetto (o anche da solo). Una volta che le labbra risultano asciutte, idratate e senza rughe, si procede con la stesura del rossetto.

Il Lip Plumper può essere messo anche dopo il rossetto per ottenere un effetto volume e glossy.

Per un effetto più soft e leggermente colorato invece, si può optare per i rossetti o lipgloss effetto plumping che contengono una percentuale leggermente minore di acido ialuronico e sono privi di mentolo.

I migliori lip plumper

Dior Lip Maximizer

Il più celebre gloss rimpolpante per labbra morbide e idratate e un effetto rimpolpante istantaneo e a lunga tenuta. La sua formula contiene sfere di acido ialuronico ad azione rimpolpante per un’idratazione potente e un effetto a tutto volume. Applicatore in spugna talmente semplice da utilizzare da poter essere maneggiato anche a occhi chiusi per ottenere un volume ideale. Disponibile in 7 tonalità.

Prezzo consigliato: 36 euro Acquista ora

Dear Dahlia Paradise Aurora Shine Lip Treatment

Dal nuovo brand di make-up di origine coreana, mix di naturalità e alta tecnologia, un trattamento per le labbra leggero e idratante con riflessi aurora che dona la massima brillantezza. Nutre in modo naturale le labbra e dona lucentezza simile al vetro. Formulato con ingredienti a base vegetale, la texture non appiccicosa ricopre uniformemente le labbra per donare un luccichio naturale mantenendo idratate le labbra. La consistenza fluida e leggera offre un’usura non appiccicosa e confortevole.

Prezzo consigliato: 18 euro

YSL Volupté Plump-in-Color

Lip plumper colorato che contiene un olio naturale di menta piperita dall’effetto leggero sulle labbra, e polvere di perla nera per una luce brillante effetto “specchio”. Un balsamo dal cuore nero per creare volume, avvolto da un corpo di colore e brillantezza. La parte esterna è arricchita di olio naturale di noce di cocco ed estratto di melograno, mentre la parte interna si caratterizza per la texture cremosa racchiusa in un cuore nero che assicura alle labbra una brillantezza piena e seducente e un effetto rimpolpante.

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Helena Rubinstein Lip Zoom

Trattamento rimodellante labbra al collagene anti-rughe. Giorno dopo giorno, labbra più piene e linee delle labbra ridotte. Intensamente nutrito, il contorno labbra è più liscio, visibilmente ridisegnato. Una texture balsamo ultra-nutriente migliora istantaneamente l’aspetto delle labbra con una lucentezza naturale e le avvolge nella morbidezza e in un comfort sensuale.

Prezzo consigliato: 65 euro Acquista ora

NYX Professional Makeup Filler Instinct Plumping Lip Polish

Il lucidalabbra volumizzante Filler Instict, con il suo applicatore dalla forma leggermente arcuata, dona lucentezza immediata alle labbra. La sua formula idratante è arricchita dall’azione di agenti rimpolpanti che consentono di migliorare la forma delle labbra e ridurre al minimo la comparsa di segni. Disponibile in 6 diverse tonalità, 5 perlate, perfette per ricreare l’effetto glowy, e 1 gloss trasparente, utilizzabile da solo o come top.

Prezzo consigliato: 8 euro Acquista ora