I prodotti must have di Stripes, la linea skincare per la menopausa di Naomi Watts

Stripes è una linea di prodotti skincare creata per aiutare le donne durante la menopausa. Il brand è stato fondato dall’attrice Naomi Watts e mira a fornire soluzioni per i problemi della pelle comuni durante questo periodo della vita delle donne. La linea comprende prodotti per la cura della pelle, come creme idratanti e sieri, progettati per aiutare a migliorare l’aspetto della pelle durante la menopausa.

La filosofia dietro Stripes

“Nel corso della mia carriera di attrice, niente mi ha preparato per la menopausa precoce. Mi svegliavo nel cuore della notte, la mia pelle era secca e pruriginosa. Ricordo di essermi sentita così confusa e sola, come se non avessi il controllo sul mio stesso corpo” ha scritto la stessa attrice sul sito ufficiale del brand. “Ho creato Stripes perché meritiamo supporto, soluzioni e uno spazio per capire tutto. Perché mentre la menopausa può far parte della mezza età, la mezza età è molto più della semplice menopausa” ha aggiunto.

La filosofia attraverso la quale è nato Stripes è che la pelle delle donne durante la menopausa richiede cure speciali per aiutare a mantenere un aspetto giovane e sano. Questo periodo della vita è associato a molte sfide per la pelle, come la secchezza, la perdita di elasticità e la comparsa di rughe. Stripes mira a fornire soluzioni per questi problemi, utilizzando ingredienti naturali, puliti e sicuri.

I Prodotti must have di Stripes

Stripes comprende una serie di prodotti per la cura della pelle, sviluppati in collaborazione con l’azienda biotecnologica Amyris, creando una linea di soluzioni olistiche supportate dalla scienza e con ingredienti attivi, tra cui ectoina e squalano, provenienti da fonti sostenibili. Ecco alcuni dei prodotti più popolari:

Detergente cremoso viso: è stato progettato per detergere in profondità la pelle. Contiene ingredienti come ceramidi ed estratto calmante di embelia.

Siero idratante viso: Contiene ingredienti nobili e funzionali, come l'acido ialuronico o il fungo Poria Cocos, per un'idratazione intelligente.

Crema notte viso: va utilizzata specificatamente prima di andare a dormire. Contiene principi attivi naturali e un delicato retinoide. Si tratta di una crema ricca e nutriente, aumenta l'elasticità, aiuta a donare alla pelle compattezza e densità, e riduce la comparsa di linee sottili.

Con cosmetici come il siero idratante, la crema idratante giorno, la crema notte e la maschera idratante, Stripes offre una vasta gamma di opzioni per la cura della pelle per aiutare le donne a mantenere un aspetto giovane e sano durante la menopausa. Ma la linea non si ferma soltanto alla cura del viso: a catalogo ci sono anche altri cosmetici, tra cui:

Oli, maschere e sieri per i capelli

Cosmetici per il benessere vaginale

Taglie mini da portare in viaggio e kit completi

Stripes offre un catalogo di prodotti ricco e variegato, per accompagnare la donna in una delicata fase della vita, altrettanto entusiasmante e appagante. Le soluzioni ideate da Stripes sono supportate dalla scienza e sono progettate per funzionare, fornendo sollievo e risultati a chi decide di utilizzare i prodotti firmati da Naomi Watts.